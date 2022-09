En Mendoza la venta de combustible cayó un 5,1% en Julio

A nivel nacional la venta de combustible líquidos en el canal minorista muestra una tendencia decreciente en los meses de mayo, junio y julio acumulando una caída del 4.2% de acuerdo al último informe mensual compartido por la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (Cecha). En Mendoza, el volumen de julio contra el total del mes anterior se redujo un 5,1%, dos puntos más alto que la merma del 3,1 registrada en el país.

El estudio, realizado la consultora Economic Trends a partir de las estadísticas de expendio de combustibles publicadas por la Secretaría de Energía de la Nación, muestra que al comparar los volúmenes totales comercializados de julio contra junio de 2022, las ventas de combustibles líquidos en las estaciones de servicio argentinas se redujeron en 18 de las 24 jurisdicciones provinciales.

En el nuevo Cuyo, Mendoza también tuvo la retracción más alta de la región porque la merma de San Juan fue del 3,5%, de San Luis del 4,5% y la Rioja del 3.7%. De comparar el desempeño comercial en la provincia con una serie desestacionalizada, entre abril de 2018 y julio de 2022, Mendoza tiene un saldo positivo del 7,7%, con un incremento en la demanda del diésel del 23,4% y una merma del 9,4% en la demanda de nafta.

Sobre la realidad de las estaciones expendedoras, el presidente de Cecha, Gabriel Bornoroni explicó que “Esto es una señal de alerta para nuestro sector, que viene sufriendo desde la recesión de 2018 y hoy sobrevive en un contexto totalmente hostil, marcado por la falta de políticas energéticas claras y con rumbo incierto, la inflación y los precios pisados en los surtidores”.

Del repunte a la caída

Vale recordar que, durante el primer semestre en comparación interanual, la venta de combustibles tuvo repunte en las ventas en el orden del 30%. En nuestra provincia el consumo se incrementó un 29,8% negociándose de enero a junio de este año 481.886 m³. Es bueno aclarar que en el mes de mayo hubo una gran demanda de gasoil de grado 2 (24%) y de grado 3 (36,9%) impulsado en la provincia por la crisis de abastecimiento el aumento de la demanda de los camiones provenientes de Chile.

Mientras que el incremento que estuvo relacionado al movimiento de los autos particulares, las vacaciones y los paseos de turismo interno durante los fines de semana largos, la comercialización de la nafta super logró un acumulado del 32% contra el volumen de ventas de 2021, mientras que en el caso de las naftas premium esta variación fue del 35%.

Tras la tendencia en alza de los primeros seis meses del año, en julio experimentó una caída general en el consumo. En Mendoza, solo la nafta súper tuvo un saldo positivo con un incremento en las ventas del 2,7%, mientras que la versión premium cayó un 1,6%; en el caso de los diésel el grado dos se retrajo el un 4,7% y su versión mejorada el 15,3%. Actualmente, el 52,4% del volumen negociado total a nivel nacional corresponde al expendio de diesel y el 47,6% al de naftas.

Es oportuno recordar que desde junio de 2021 a julio de 2022, el precio de la nafta super se incrementó un 39.3% (promedio nacional, considerando todas las banderas) mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se incrementó 76% según lo publicado por el INDEC.

Reuniones con energía

En este contexto de retracción en las ventas, el 16 de setiembre, los directivos de Cecha mantuvieron una reunión con la nueva secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón. Durante el encuentro, al que calificaron como “un paso muy importante para ser escuchados y poder manifestar las inquietudes del sector”, pudieron trasladar las problemáticas y las urgencias, vinculadas principalmente con la provisión de combustibles, la aplicación de cupos por parte de las empresas proveedoras y los problemas de abastecimiento.

En la reunión también se abordaron otros temas relacionados con los márgenes de rentabilidad del canal minorista y la necesidad de actualizarlo acorde a la inflación. Fuentes del sector señalaron que existe el riesgo de perder fuentes de trabajo y aumenta la preocupación sobre la sostenibilidad del negocio.

Del total del precio de los combustibles al público, el 61,2% queda en manos de las petroleras, el 31,1% lo conforman los impuestos y el 7,7% restante para las estaciones de servicio. Tomando como ejemplo el costo al público de un tanque de 50 litros de nafta súper $ 6.790 (en nuestro mercado cuesta $ 135,80 por litro) el valor se distribuye así: $ 4,155.48, $ 2.111.69 y $ 522.83, respectivamente.

Inflación y desfasaje de precios

En el informe elaborado por Economic Trends, se analizó además el atraso de los precios que tienen los combustibles líquidos en el país comparándolos con los valores internacionales en la región. El precio de la nafta super en Argentina (U$S 1.022 por litro) se encuentra por debajo del valor en Estados Unidos (U$S 1.110), Brasil (U$S 1.156), Paraguay (U$S 1.409), Chile (U$S 1.497), Perú (U$S 1.547) y Uruguay (U$S 2.015).

Dado que el precio de los combustibles líquidos ha venido atrasándose con relación al resto de los precios de la economía, sostienen que el volumen vendido durante julio de 2022 no alcanza para recuperar los niveles de facturación, ajustados por inflación, de cuatro años atrás. La facturación en julio de 2022, ajustada por inflación, fue 3.8% menor a la registrada en el mismo período de 2018.

Esta evolución de volúmenes y precios implica que los operadores del expendio de combustibles minoristas en Argentina han perdido, desde el inicio de la última recesión, el equivalente a 4.9 meses de ventas y a 5.5 meses de facturación.