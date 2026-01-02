En 2025, la recaudación tributaria superó las expectativas y alcanzó un crecimiento real del 8%

En el 2025, los ingresos tributarios llegaron a $183.109.217 millones, con un crecimiento del 39,4% anual, muy por encima del 31% esperado de inflación para el año, según la Agencia de Noticias Argentinas.
El crecimiento alcanzó los $183,1 billones y se impulsó por un aumento en el IVA, Impuesto a las Ganancias y la seguridad social.
En tanto, la recaudación alcanzó los $16.527.268 millones en diciembre, con una variación interanual de 27%, por debajo del costo de vida.
En diciembre, el Impuesto al Valor Agregado recaudó $ 5.436.360 millones y tuvo una variación interanual de 21,5%.
El IVA Impositivo aumentó 25,1%, en tanto que el IVA Aduanero tuvo un crecimiento de 11,7%.
El Impuesto a las Ganancias presentó una variación interanual de 43,8%, recaudando $ 3.680.713 millones.
El crecimiento se vio impulsado principalmente por mayores ingresos de:
Sin estos ingresos extraordinarios en el 2024, la variación interanual habría sido cercana al 50%, informó la agencia ARCA.