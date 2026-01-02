2 de enero de 2026 - 23:20

En 2025, la recaudación tributaria superó las expectativas y alcanzó un crecimiento real del 8%

El crecimiento alcanzó los $183,1 billones y se impulsó por un aumento en el IVA, Impuesto a las Ganancias y la seguridad social.

En 2025, la recaudación tributaria superó las expectativas alcanzando un crecimiento real del 8%.

En 2025, la recaudación tributaria superó las expectativas alcanzando un crecimiento real del 8%.

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

En el 2025, los ingresos tributarios llegaron a $183.109.217 millones, con un crecimiento del 39,4% anual, muy por encima del 31% esperado de inflación para el año, según la Agencia de Noticias Argentinas.

Leé además

Cuál fue el desempeño de la economía de Mendoza en 2025, en comparación con el promedio nacional

Cómo le fue a la economía de Mendoza en 2025 respecto al promedio nacional

Por Redacción Economía
El minimalismo, tal como lo conocíamos, está atravesando una transformación necesaria.

Habitar mejor: las claves del diseño de interiores hacia 2026

Por Redacción Economía

En tanto, la recaudación alcanzó los $16.527.268 millones en diciembre, con una variación interanual de 27%, por debajo del costo de vida.

En diciembre, el Impuesto al Valor Agregado recaudó $ 5.436.360 millones y tuvo una variación interanual de 21,5%.

ARCA
El aumento en IVA, Ganancias y Seguridad Social impulsó significativamente los ingresos tributarios durante 2025.

El aumento en IVA, Ganancias y Seguridad Social impulsó significativamente los ingresos tributarios durante 2025.

El IVA Impositivo aumentó 25,1%, en tanto que el IVA Aduanero tuvo un crecimiento de 11,7%.

El crecimiento se vio impulsado principalmente por mayores ingresos de:

  • IVA Impositivo e Impuesto a los Débitos y Créditos.
  • Ganancias, por mayores retenciones impositivas.
  • Seguridad Social, por el crecimiento de la remuneración bruta promedio.
  • Recaudación aduanera vinculada a las importaciones: por el incremento de las importaciones y del tipo de cambio.

Sin estos ingresos extraordinarios en el 2024, la variación interanual habría sido cercana al 50%, informó la agencia ARCA.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El barrio que nace entre olivos y apuesta a la sostenibilidad extrema

El nuevo urbanismo mendocino: el barrio que nace entre olivos y apuesta a la sostenibilidad extrema

Por Matías Carretero
Operativos de control de la Policía Ambiental Minera

Durante 2025 la Policía Ambiental Minera realizó 570 inspecciones y ordenó 63 ceses de actividad

Por Redacción Economía
construccion eficiente: la plataforma que busca masificar el steel framing en latinoamerica

Construcción eficiente: La plataforma que busca masificar el steel framing en Latinoamérica

Por Matías Carretero
Cómo impactarán los cambios en las categorías de los subsidios de luz y gas. Foto: Los Andes

Subsidios de luz y gas: cómo impactan las nuevas categorías en Mendoza

Por Diana Chiani