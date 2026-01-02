Habitar mejor: las claves del diseño de interiores hacia 2026

En un escenario marcado por la velocidad, la saturación de estímulos y la convivencia con la tecnología. Las claves , se deja de ser un espacio funcional para convertirse en un refugio: de introspección y de bienestar cotidiano. Este cambio de mirada atraviesa hoy al diseño de interiores y redefine la forma en que proyectamos los espacios que habitamos.

Proyectar las tendencias de diseño para los años venideros es un ejercicio que me fascina. No se trata simplemente de cambiar las paletas de colores, sino de entender cómo están evolucionando nuestras prioridades como sociedad y de qué manera el diseño aporta sus respuestas. Si algo aprendimos este último tiempo es que el interiorismo está escapando más allá de lo visual para convertirse en la guía de experiencias sensoriales completas. El lujo ya no se define por la ornamentación, sino por la calidad del ambiente que nos rodea. De cara al 2026, identificamos tres grandes ejes que marcarán el pulso de los hogares que vienen.

El minimalismo , tal como lo conocíamos, está atravesando una transformación necesaria. Estamos dejando atrás esos espacios blancos y rígidos que, en ocasiones, podían sentirse distantes, para dar paso a una versión mucho más humana y acogedora. En 2026, el foco no está puesto en el vacío, sino en la selección precisa de materiales con carácter y personalidad.

“La piedra natural en bruto, las maderas con vetas marcadas y los textiles de fibras naturales como el lino rústico ganarán protagonismo en esta nueva etapa. El objetivo fundamental es que el espacio no solo sea armónico a la vista, sino que invite a ser recorrido con el tacto. Se trata, en definitiva, de vestir la casa con elementos que aporten calidez y autenticidad por encima de la perfección aséptica”, remarcó Antonella Elberg Jefa de Interiorismo de Grupo 8.66 .

Vivimos rodeados de dispositivos y esa saturación empieza a reflejarse en cómo pensamos la arquitectura interna. Una de las tendencias que gana más fuerza es la búsqueda del silencio visual: espacios donde la tecnología acompaña sin imponerse, simplificando la vida cotidiana sin interferir en la estética del hogar.

“El interiorismo contemporáneo avanza hacia soluciones integradas, donde los elementos tecnológicos se ordenan, se ocultan o se vuelven parte orgánica del mobiliario. Desde electrodomésticos que se mimetizan con los paneles hasta instalaciones pensadas desde el proyecto original, el fin es construir ambientes más calmos y legibles. El confort sigue estando presente, pero desde un segundo plano, permitiendo que la vivienda funcione como un remanso dentro de la ciudad donde la tecnología trabaja de manera silenciosa”, indicó la fuente consultada.

La fluidez de las formas orgánicas

Finalmente, notamos una transición clara de las líneas rectas hacia formas más fluidas y sinuosas. Las estructuras rígidas y los ángulos marcados están cediendo espacio a la curva, que resulta mucho más amable y natural para el habitante. Esta fluidez se manifestará con fuerza en las transiciones arquitectónicas, en islas de cocina con bordes redondeados y en un mobiliario que emula las siluetas de la naturaleza.

“Estas líneas orgánicas no son solo un recurso estético; ayudan también a que el movimiento dentro de la casa sea más relajado y los ambientes se perciban integrados. El 2026 nos invita a redescubrir lo esencial a través del equilibrio entre materiales, tecnología que no abrume y formas que brinden bienestar. Un buen diseño siempre será aquel que logre que el espacio que habitamos se sienta, verdaderamente, como nuestro lugar en el mundo”, finalizó la profesional.