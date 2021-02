Empresarios se suman a las quejas por el Automotor

En el cuarto piso en casa de Gobierno, hoy a las 12, el gobernador Rodolfo Suárez recibirá a los jefes departamentales para escucharlos exponer sobre el impacto del aumento del Impuesto Automotor. A la reunión asistirían casi todos los intendentes; Emir Félix, mandatario de San Rafael, se encuentra en Buenos Aires cumpliendo gestiones municipales (hasta anoche no se sabía si estaría presente o enviaría un representante).

Suárez, que arribó ayer a la provincia tras un viaje relámpago con su familia a Bariloche, abrirá una semana caliente en la que se espera también definiciones respecto a los protocolos a implementar para lograr que las clases sean presenciales a partir del 1º de marzo.

No se descarta que el Gobierno de Mendoza anuncie en las próximas horas un cambio en la ley impositiva, estableciendo un límite a las subas registradas en el Impuesto Automotor.

Al enojo de los contribuyentes por el incremento del Impuesto Automotor, se sumaron las quejas y reclamos por parte de los representantes del sector empresario, que en forma conjunta pidieron al Gobierno una reunión urgente para dialogar acerca del impacto que las subas tendrán sobre sus costos.

A través de un comunicado, las entidades que integran la Mesa de la Producción y el Empleo, manifestaron que el aumento de la base imponible en vehículos destinados a la logística y la producción, compromete en forma directa los costos de las pymes, provocando efectos que no contribuyen a la baja de la inflación.

La nota fue firmada por Sergio Martini, presidente de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE), Gustavo Kretschmar, presidente de la Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM), Federico Pagano, presidente del Consejo Empresario Mendocino (CEM), Alfredo Cecchi, presidente de la Federación Económica de Mendoza (FEM), Daniel Ariosto, presidente de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM) y Mauricio Badaloni, presidente de la Unión Industrial de Mendoza (UIM).

Por otro lado, UCIM envió al ministro Nieri un pedido de audiencia para abordar las problemáticas vinculadas a otros dos impuestos: el Inmobiliario e Ingresos Brutos. “La idea de la reunión es también expresarle al ministro la imposibilidad de muchas empresas de pagar ningún tipo de impuesto, sobre todo, las firmas de turismo del Gran Mendoza (hoteles, agencias de viaje, transportistas turísticos) quienes continúan desde marzo de 2020, sin movimiento de ningún tipo y siguen acumulando deudas” , advirtió la cámara.

“Deseamos mantener una reunión para conocer cuales son los argumentos que sustentan estas medidas (los aumentos impositivos) y si existe la posibilidad de flexibilizarlos, ante la mala situación que atraviesan una gran cantidad de empresas de la provincia, que se han visto fuertemente impactadas por estos incrementos. De no recibir ayuda urgente del Estado, se verán obligadas a cerrar en los próximos meses” , agregaron.

Una encuesta entre sus afiliados indicó que el pago del impuesto, afectaría de manera “muy negativa” el normal desenvolvimiento de su actividad.

La recaudación municipal en la mira

Tras el aumento anunciado la semana pasada y las reiteradas manifestaciones de descontento, los intendentes del PJ le solicitaron al ejecutivo retrotraer los valores a 2020. El 70% de lo recaudado por este tributo se distribuye entre los municipios en concepto de coparticipación. En otras palabras, una baja impactará en las arcas municipales.

Frente al pedido de los intendentes del PJ, el intendente de la capital Ulpiano Suárez había manifestado a este medio que “el planteo que hace la oposición va a impactar en las arcas de todos los municipios. Es uno de los impuestos provinciales que más se coparticipa”. El justicialismo garantiza la presencia de los seis intendentes partidarios en el conclave que fue convocado por el Gobernador. Anoche, aún no se sabía si Emir Félix sería parte de la reunión en forma presencial, fuentes municipales no adelantaron si habría una conexión virtual. Lo cierto que es el que el intendente de San Rafael ayer por la tarde estaba en Buenos Aires, distrito al que llegó la semana pasada para cumplir con gestiones municipales. “No es cierto que las comunas van a recibir menos dinero que el año pasado, vamos a recibir a lo sumo lo mismo del año pasado, para qué recibir el doble si no se puede pagar ”, había sostenido Félix. El tema será planteado y los jefes departamentales podrán explicar sus posturas frente a Suárez. El Ejecutivo buscará el consenso político para tomar la decisión que considere más conveniente.

85.000 firmas para no pagar el impuesto

El descontento por la suba en el Impuesto Automotor, que en algunos casos arañó el 100% de incremento, tuvo un fuerte impacto en las plataformas electrónicas en las que la ciudadanía expresa su rechazo a distintas decisiones gubernamentales. Así fue como César Boarelli, lanzó una convocatoria de firmas en el sitio change.org y superó las 82.000 firmas el viernes, persiguiendo como objetivo reunir 150.000 rúbricas bajo el pedido de no abonar el impuesto automotor para voltear el incremento.

El gobierno tomó nota de la movida y de las fuertes quejas que colmaron las redes sociales cuando la gente se enteró de los incrementos.