Empleados de comercio: cuánto cobran en noviembre con el bono confirmado

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) homologó el acuerdo paritario que fija los aumentos salariales para empleados de comercio en el segundo semestre de 2025.
El acuerdo, negociado con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), establece incrementos escalonados y una suma fija no remunerativa que impacta directamente en los salarios.
Los trabajadores recibirán además un bono especial que se abonará junto con los aumentos mensuales. El acuerdo incluye la actualización del sueldo básico según categoría, el reconocimiento de la antigüedad y el pago por presentismo según el artículo 40 del CCT 130/75, garantizando una mejora real en el ingreso de bolsillo de los empleados de comercio.
Según explicó Armando Cavalieri, líder de FAECyS, “el incremento para los trabajadores se dará de manera escalonada: 1% en julio y agosto, ambos otorgados junto con un bono de $80.000 por los dos meses; 1% en septiembre más $40.000; 1% en octubre más $40.000; 1% en noviembre más $40.000 y 1% en diciembre más $40.000”.
El salario de los empleados de comercio incluye:
Sueldo básico, que varía según categoría y mes.
Suma fija no remunerativa de $40.000 de julio a diciembre 2025.
Antigüedad, 1% por año trabajado, aplicable sobre básicos y sumas no remunerativas.
Presentismo, conforme al artículo 40 del CCT 130/75.
Las escalas salariales vigentes desde octubre 2025 hasta enero 2026 son:
Administrativos
Categoría A: $1.057.199 + $40.000 = $1.097.199
Categoría B: $1.061.749 + $40.000 = $1.101.749
Categoría C: $1.066.293 + $40.000 = $1.106.293
Vendedores
Categoría A: $1.060.986 + $40.000 = $1.100.986
Categoría B: $1.083.723 + $40.000 = $1.123.723
Categoría C: $1.091.297 + $40.000 = $1.131.297
Auxiliares
Categoría A: $1.060.986 + $40.000 = $1.100.986
Categoría B: $1.068.563 + $40.000 = $1.108.563
Categoría C: $1.093.570 + $40.000 = $1.133.570
La suma fija de $40.000 se abonará de julio a diciembre y no forma parte del salario definitivo. A partir de enero 2026, los básicos se consolidan como montos permanentes. Todos los importes, sumas no remunerativas incluidas, se ajustan con los adicionales por antigüedad y presentismo.
La FAECyS y las cámaras empresarias confirmaron que volverán a reunirse en noviembre de 2025 para analizar un posible ajuste salarial adicional dentro del marco del acuerdo vigente.
Para un vendedor que trabaje media jornada (4 horas diarias, 5 días a la semana, 20 días al mes), el salario se calcula proporcionalmente a la jornada completa. Tomando como referencia un vendedor categoría A con salario completo de $1.100.986, el ingreso mensual de media jornada sería aproximadamente $550.493, sin considerar adicionales zonales ni regímenes especiales.
Para categorías superiores, los montos de media jornada serían:
Vendedor B: $561.861
Vendedor C: $565.648
Este cálculo permite a los empleados anticipar su ingreso real según la modalidad de trabajo y la categoría, considerando el impacto de la suma fija no remunerativa y los adicionales por antigüedad y presentismo.