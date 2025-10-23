Empleados de comercio: cuánto cobran en noviembre con el bono confirmado

La sommellerie argentina brilla en el MSA 2025, los mejores sommeliers del país competirán por prestigio, formación y reconocimiento internacional.

Los empleados de comercio recibirán un aumento escalonado y bonos entre julio y diciembre de 2025.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) homologó el acuerdo paritario que fija los aumentos salariales para empleados de comercio en el segundo semestre de 2025.

El acuerdo, negociado con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), establece incrementos escalonados y una suma fija no remunerativa que impacta directamente en los salarios.

Los trabajadores recibirán además un bono especial que se abonará junto con los aumentos mensuales. El acuerdo incluye la actualización del sueldo básico según categoría, el reconocimiento de la antigüedad y el pago por presentismo según el artículo 40 del CCT 130/75, garantizando una mejora real en el ingreso de bolsillo de los empleados de comercio.

Comercio - Empleados de comercio Incremento salarial y bono para empleados de comercio: cómo se aplica Según explicó Armando Cavalieri, líder de FAECyS, “el incremento para los trabajadores se dará de manera escalonada: 1% en julio y agosto, ambos otorgados junto con un bono de $80.000 por los dos meses; 1% en septiembre más $40.000; 1% en octubre más $40.000; 1% en noviembre más $40.000 y 1% en diciembre más $40.000”.

El salario de los empleados de comercio incluye: