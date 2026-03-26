26 de marzo de 2026 - 22:33

Empleados de comercio: aumento del 5% en tres tramos y suma fija

La mejora impactará sobre las escalas del convenio 130/75 y tendrá vigencia desde el 1° de abril de 2026.

Nuevo acuerdo salarial en Comercio: cómo se aplicará el 5% de aumento.

Nuevo acuerdo salarial en Comercio: cómo se aplicará el 5% de aumento.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Las principales cámaras empresarias del sector —la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA)— junto a la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) cerraron un nuevo acuerdo paritario que establece una suba salarial del 5%.

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El incremento se aplicará sobre las remuneraciones básicas del convenio colectivo 130/75, tomando como base los valores vigentes a marzo de 2026, junto con las sumas no remunerativas existentes a esa fecha.

Tramos del aumento y características

El ajuste será remunerativo y no acumulativo, y se pagará en tres etapas:

  • 2% en abril de 2026.
  • 1,5% en mayo de 2026.
  • 1,5% en junio de 2026.

Además, se acordó el pago de una suma fija no remunerativa de $20.000, que se sumará a los adicionales ya vigentes bajo ese mismo carácter.

Alcance del acuerdo y excepciones

El convenio tendrá vigencia desde el 1° de abril de 2026 y alcanzará a todos los trabajadores comprendidos en el CCT 130/75.

Sin embargo, se aclaró que este acuerdo no será vinculante para las negociaciones salariales en Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, aunque los valores definidos funcionarán como piso mínimo una vez homologados.

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