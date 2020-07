Emir Félix es uno de los hombres fuertes de PJ que -a pesar de la movida constitucional de Alfredo Cornejo- logró la reelección el año pasado en San Rafael desdoblando los comicios. La emergencia sanitaria borró de un plumazo sus proyectos presupuestados para este año y lo llevó a tomar decisiones controvertidas como cerrar el departamento al turismo interno cuando todos los jefes comunales apostaron a ese sector para impulsar la economía. Asegura que está todo el día trabajando y que no piensa en las elecciones.

-¿Cómo encara la gestión después de su internación en el hospital Posadas?

-No me ha cambiado nada. No fue una experiencia que me marcara. Tengo una enfermedad de base con la que convivo hace muchos años. Seguí trabajando desde el hospital y ahora sigo trabajando todo el dia

-En el tema de reparto de fondos, ¿para usted la Nación discrimina a Mendoza?

-No lo veo así. El gobernante hace acciones con quien tiene más empatía. Si Mendoza no hubiera recibido un peso de ayuda, ahí si me hubiera plantado en la discriminación. Y si existiera discriminación, hay que tener la inteligencia para evitarlo. En algún momento tendrá que sentarse el Gobernador a hablar con el Presidente y ahí lo ayudaremos nosotros cuando lo pida.

-Habla como si conociera el tema...

-Fui discriminado por Cornejo. Cuando venía a San Rafael tenía una agenda paralela, nunca vino a verme y a mi nadie me escuchó hablar de discriminación. No me puse a llorar porque Cornejo metía a Vialidad a hacer calles en zonas radicales, me puse a trabajar con lo que tenía y terminamos una gestión de 4 años con muchas obras.

-Pero los legisladores nacionales de la UCR muestran números concretos para probar la discriminación

-Los diputados nacionales que hacen y dicen estas cosas de la discriminación, es porque no encuentran su lugar en esta situación. Yo preferiría que trabajen, que ayuden en la actividad pública que hay que llevar adelante y que no intenten buscar fricciones o roturas.

-¿Cómo es su relación con el Gobierno nacional?

-Muy buena, cordial. Conozco a muchos funcionarios con los que hablo en forma constante. Como hacen los ministros de la provincia con los de la Nación. Cuando asumen, a muchos no los conocemos hay que crear la relación. Siempre hay manos que ayudan desde la Nación.

-¿Y con el Presidente?

-El escenario es un muy complejo y creo que lo lleva muy bien. Está resolviendo la deuda y no lo he escuchado hablar de la pesada herencia. La Nación está haciendo un esfuerzo monstruoso para ayudar a las provincias. Lo veo ocuparse de la gestión, lo veo bien, muy seguro, con errores que reconoce, pero bien.

-La semana pasada estuvo con el vice Abed y con el ministro Vaquié, ¿cómo es su relación con Suárez?

-Muy cordial, no ventilamos nuestras diferencias ni las llevamos a la politiquería. Estamos los dos dedicados a gobernar. Por más que tenemos diferencias, nos respetamos. Ha respetado todas mis solicitudes y eso lo agradezco a pesar de que después salgan los ministros y los legisladores a criticarme.

-En la Legislatura el PJ y el oficialismo no tienen buena relación: vota en contra o se abstiene

-La vida parlamentaria es diferente a la gobernabilidad que nos damos entre intendentes y gobernadores. Cada uno juega su rol.

-La foto de todos los sectores del PJ, ¿es una foto de unión?

-Gómez e Ilardo se reúnen porque son jefes de los bloques de las dos cámaras. Son legisladores y cada uno cumple su rol. No estamos haciendo política partidaria, estamos haciendo política de gestión. Sería una torpeza hacer política electoralista en este momento.

-¿Piensa en las elecciones del año que viene?

-Este no es un año electoral, el peor error que se puede hacer es adelantar el proceso electoral. Este año no me va a ver a mi en una reunión partidaria. Lo que intenta hacer un legislador nacional es porque no entiende que sus declaraciones le hacen mal al gobernador.

-¿Habla de Cornejo?

No no. No lo dije yo, lo dijo usted.

-¿Va apoyar la ley Mendoza Activa?

-Tuvimos una charla amable con Vaquié y Abed donde me explicaron el espíritu de Mendoza Activa. La idea es poner a funcionar la plata ahorro con la ayuda del Gobierno. Pero hay que ver la forma para que la plata no vaya a los sectores que ya están funcionando

-El BID retiró los fondos para el acueducto de Monte Comán-La Horqueta. ¿Está gestionando otras alternativas?

-Es una obra de Irrigación y veremos qué hace Irrigación para solucionarlo. No conozco los detalles técnico, los legisladores han pedido el informe y esperamos que la semana que viene tengamos un informe preciso. Lo que sea que pasó tiene que haber sido muy grave para el BID retirara el financiamiento. Ahora hay que esperar que Irrigación diga cómo va a financiar la obra porque cuando uno genera un problema lo tienen que solucionar.

-Usted fue el primero en no permitir el turismo interno, ahora se sumó Righi. ¿Hay una estrategia conjunta del PJ?

-No la hay. No he hablado con Roberto, él ha tomado sus decisiones. Cada uno trabaja en función de las particularidades de su territorio y características de la región.

-Fue muy criticado por oponerse al turismo interno, los empresarios del sector se manifestaron.

-La economía tiene que estar al servicio del hombre y no al revés. Hoy la salud es primordial. La cámara estaba obligada a pedirme la apertura pero entendían la situación. El turismo interno solo habilita a que una persona vaya un fin de semana y eso no resuelve la problemática del sector.

-¿Por qué le pidió al gobernador conocer datos precisos de la pandemia en Mendoza?

-Queremos conocer cómo es la situación sanitaria de Mendoza para ser selectivos en la apertura. Si en un lugar hay circulación viral, esperar a que se resuelva la situación y después conectarlo. Hoy en San Rafael la economía está funcionando al 50%, no estamos cerrados. No puedo poner en riesgo todo y volver a fase uno. Tenemos que tratar de pasar el invierno con cero casos, aunque el virus en cualquier momento puede entrar.

-¿El jueves concretó una ayuda municipal para el sector?

-Es parte de un plan de sostenimiento municipal. Si un sanrafaelino pasa dos días en una cabaña el tercer día lo paga el municipio. Son promociones 3 por 1 ó 6 por 4. La semana que viene vamos a estar abriendo el turismo para los sanrafaelinos.

-El día del padre entraron unas mil personas a San Rafael, ¿cómo lo controló?

-Fue muy poca gente. Yo no puedo cerrar el departamento como algunos quieren plantear. Tenemos que abastecernos y hay trabajadores esenciales que viajan. Pero si bajamos la cantidad de ingresos, bajamos la probabilidad de contagios y creo que podemos pasar el invierno con un número bajo. Fue un acierto del gobernador decretar la cuarentena en hoteles para los que llegan de otras provincias porque fue clave para mantener los números de Mendoza.