El vicepresidente del Banco Central anticipó que pronto levantarán todas restricciones cambiarias

Vladimir Werning , vicepresidente del Banco Central de la República Argentina ( BCRA ), inauguró la edición 2025 del Argentina Fintech Forum . Allí reconoció que, tras el levantamiento del cepo, todavía persisten algunas trabas para la operatoria en moneda extranjera .

Aunque se limitó a dar fechas concretas, el funcionario anticipó que falta poco para sacarlas . Con varias referencias a la ambición oficial de llevar más libertad al sistema financiero, Werning señaló: "Quedaron restricciones pendientes, pero con el avance del plan económico no tardarán en ser eliminadas “.

La ”restricción cruzada“, que prohíbe participar simultáneamente en el mercado cambiario oficial y financiero, es la principal traba que todavía queda vigente. De hecho, antes de las elecciones el Gobierno se vio obligado a restaurar esta traba a los individuos, a quienes se les había eliminado al momento de levantar el cepo.

Durante su exposición, Werning repasó el contexto económico con el que asumió la actual gestión y resaltó los progresos alcanzados en materia de desregulación financiera.

“El levantamiento del cepo fue el derrumbe del muro de Berlín económico” , afirmó el vicepresidente del BCRA. Y añadió: “Llevó mucho trabajo y asumíamos muchos riesgos, pero el Presidente no especuló y le devolvió a los argentinos la posibilidad de operar financieramente con libertad”.

El funcionario explicó que el cepo cambiario mantenía restricciones desiguales, ya que las grandes empresas eran las únicas con acceso a dólares al tipo de cambio oficial para importaciones o pagos de deuda. Por ese motivo, remarcó que el Gobierno priorizó el acceso de las personas al mercado cambiario al momento de levantar las restricciones.

“Venimos de un régimen en donde había mucho esfuerzo puesto en arbitrajes, en ‘rulos’, en sobrevivir financieramente. Ese no va a ser el modelo que ayude a prosperar a las empresas”, sostuvo. En cambio, propuso que las compañías concentren sus esfuerzos en detectar necesidades y ofrecer soluciones con sus productos, con el objetivo de generar negocios sostenibles a largo plazo.

Vladimir Werning habló en el "Argentina Fintech Forum".

Banco Central: deuda, ahorro y competencia de monedas

El vicepresidente del BCRA abordó el tema del endeudamiento externo y señaló que la meta del equipo económico es disminuir la dependencia de los capitales extranjeros, impulsando a la vez las condiciones que promuevan el ahorro interno.

“Todas las regulaciones que vamos sacando para mejorar mejor el sistema, darle más transparencia, darle más competencia. No solo hay más crédito y más barato para el sector privado, sino también que se fomente el ahorro interno”, detalló. Sin embargo, reconoció que actualmente la Argentina aún depende del ahorro externo.

En relación con el ahorro doméstico, Werning subrayó que los préstamos al sector privado se duplicaron desde el inicio del actual mandato. “Hemos facilitado el crédito en pesos, que no era una moneda que se utilizara para el financiamiento y hemos ido dotando al dólar de capacidad de transacción. Estamos tratando de fomentar esto que nosotros llamamos la competencia de monedas: que el peso tenga los roles que no tuvo y que el dólar pueda tener los roles que no tiene”, afirmó.

Las declaraciones del funcionario se produjeron luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciara su intención de enviar al Congreso un proyecto de perdón fiscal destinado a incentivar el uso de los llamados “dólares del colchón”.