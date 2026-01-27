27 de enero de 2026 - 10:44

El único país de Latinoamérica que figura entre las economías más grandes del mundo según proyecciones 2026

Un país de América Latina dentro del top 10 de las economías más grandes del mundo en 2026, según proyecciones internacionales.

El único país de Latinoamérica que figura entre las economías más grandes del mundo según proyecciones 2026
Por Andrés Aguilera

Según las proyecciones económicas más recientes, Brasil será el único país de Latinoamérica que figure entre las 10 economías más grandes del mundo en 2026. Estos datos se basan en estimaciones globales sobre el tamaño del Producto Interno Bruto (PIB) en términos nominales, que miden el valor total de bienes y servicios producidos en cada país.

¿Por qué Brasil entra en el top?

Brasil lidera la región latinoamericana en tamaño de economía, con un mercado interno amplio, sectores diversificados y un peso destacado en materias primas, agricultura e industria.

Estas características contribuyen a que su PIB nominal se proyecte como suficientemente grande para colocarlo entre las diez mayores economías globales en 2026.

image

La presencia de Brasil en el ranking también refleja la brecha estructural entre las economías latinoamericanas y las potencias globales, donde el resto de los países de la región (como México, Argentina, Colombia o Chile) aparecen más abajo en el conteo global, fuera del top 10 proyectado para ese año.

Top 10 economías más grandes del mundo en 2026 (proyecciones)

  • Estados Unidos — alrededor de US$31,8 billones

  • China — cerca de US$20,6 billones

  • Alemania — unos US$5,3 billones

  • India — alrededor de US$4,5 billones

  • Japón — cerca de US$4,5 billones

  • (Probablemente otro país desarrollado europeo)

  • (Otro miembro del G7 u economía similar)

  • (Economía avanzada fuera del G7)

  • (Economía avanzada o mercado emergente grande)

  • Brasil — la única economía latinoamericana en este grupo de acuerdo con estimaciones de consenso para 2026.

image

La lista combina proyecciones de varios análisis internacionales sobre el ranking de las economías más grandes del mundo para 2026.

Los nombres exactos de los países del 6º al 9º lugar pueden variar ligeramente según la institución que publique el ranking, pero todas las estimaciones coinciden en que Brasil se ubicaría en el décimo puesto dentro del top mundial.

Fuente: proyecciones de PIB nominal del FMI (World Economic Outlook), consultadas en enero de 2026.

