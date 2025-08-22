El tour de Pacto Global llega a Mendoza

Mendoza será sede de un nuevo capítulo del tour federal de Pacto Global Argentina , la iniciativa de Naciones Unidas que promueve el compromiso del sector privado con el desarrollo sostenible. La cita será el viernes 27 de agosto en La Enoteca (Peltier 611, Ciudad de Mendoza) de 9 a 13 y convocará a empresarios, referentes del sector público y representantes de organismos internacionales.

El objetivo del evento será debatir cómo la sostenibilidad se ha convertido en un verdadero motor de competitividad y desarrollo. El evento cuenta con el apoyo de Grupo Avinea y Grupo Aconcagua Energía, junto a otras empresas participantes de Pacto Global Argentina que integran la sostenibilidad como eje estratégico de sus operaciones.

De este modo, el encuentro no solo ofrecerá conferencias y paneles, sino también instancias de networking para que empresas, emprendedores y actores clave de la provincia puedan generar nuevas alianzas y oportunidades de negocios sostenibles.

Desde 2024, este recorrido nacional con un mensaje claro: los negocios basados en valores pueden generar impacto económico, social y ambiental positivo. Ahora, Mendoza recibe la propuesta con un foco especial en la inteligencia artificial aplicada al desarrollo sostenible y en el análisis de las oportunidades que esta herramienta abre para la economía local.

La jornada del viernes abrirá con la participación de Eduardo Gorchs, presidente de Pacto Global Argentina, y Flavio Fuertes, director ejecutivo, quienes compartirán una visión estratégica sobre la sostenibilidad como caso de negocio a 25 años del inicio del movimiento de sostenibilidad corporativa más grande del mundo.

El primer panel VISIÓN CEO: sectores estratégicos para una transición sostenible —energía y minería— con referentes de Siemens, Aconcagua Energía, Los Azules y la CEPAL. El diálogo de girará en torno a modelos productivos, innovadores, métricas de desempeño, relación con grupos de interés y compromisos futuros.

En el segundo panel, el protagonismo será para la inteligencia artificial y su aplicación a la sostenibilidad. Representantes de Quilmes, Accenture, Grupo Logístico Andreani y Transparencia Latam, compartirán casos reales.

El cierre estará orientado a comprender el estado actual de la agenda de sostenibilidad en el mundo y en Mendoza. Wines of Argentina presentará su informe “Perspectiva de género en la vitivinicultura” y Patricia Malnatti, vicepresidenta de Pacto Global Argentina, impulsará un llamado a la acción con la campaña “Aceleremos el Cambio”. La clausura estará a cargo de Jimena Latorre, Ministra de Energía y Ambiente del Gobierno de Mendoza.