El shopping que se transforma en outlet y promete "revitalizar un lugar emblemático"

El grupo IRSA , dueño de los principales shoppings del país como es el Mendoza Shopping, anunció una fuerte expansión en la provincia de Buenos Aires con dos proyectos comerciales de gran escala . Tras confirmar la apertura de Distrito Diagonal en La Plata , la empresa liderada por Eduardo Elsztain oficializó la adquisición del ex Al Oeste Shopping en Haedo , que será reconvertido en un nuevo centro comercial de formato outlet.

Supermercados liquidan procesadoras, mixers y minipimers desde $33.249 y con 53% de descuento

Carrefour se va de Argentina: sus razones para irse, las ofertas más jugosas en juego y un día clave

Con una inversión superior a los US$20 millones , IRSA remodelará el predio ubicado en pleno corazón de Morón , que cuenta con 75.000 m2 construidos y 50 locales comerciales . La apertura está prevista para el segundo trimestre de 2026 , tras seis meses de reformas.

“IRSA transformará el antiguo Al Oeste Shopping en un nuevo centro comercial que revalorizará el entorno y generará desarrollo para la zona, calculando más de 250 nuevos puestos de trabajo tras la reapertura “, señalaron desde la compañía a La Nación.

El proyecto conservará el cine Showcase , el local de comidas rápidas y el complejo deportivo, además de sumar propuestas gastronómicas, de entretenimiento y de marcas de indumentaria y belleza. También tendrá un espacio para más de 1.000 cocheras cubiertas .

"Nos llena de orgullo sumar un nuevo activo para desarrollar este proyecto que revitalizará un lugar emblemático para la zona. Con una propuesta 100% familiar, será un núcleo de actividad urbana para el oeste de la Provincia, integrando propuestas comerciales, gastronómicas y recreativas en un espacio seguro e innovador”, destacó Jorge Cruces, CIO de IRSA .

La Plata tendrá su primer centro comercial

En paralelo, la compañía avanza en Distrito Diagonal, el primer shopping de La Plata, en un predio de 78.614 m2 estratégicamente ubicado en la zona norte de la ciudad. La inversión será de US$130 millones, a lo que se sumarán aportes de locatarios y desarrollos complementarios.

Una empresa dueña de los principales shoppings invertirá más de US$150 millones para abrir dos centros comerciales Abrirán el primer shopping de La Plata. La Nación.

El complejo tendrá un formato de usos mixtos, con 20.000 m2 de locales comerciales, 30.000 m2 para oficinas, hotel y clínica, y otros 50.000 m2 destinados a viviendas.

“Más que un shopping, será un nodo de integración urbana pensado para responder a las nuevas demandas del estilo de vida platense", señalaron desde IRSA. El lanzamiento comercial está previsto para fines de 2025 o inicios de 2026.