El prestigioso sello Fierro desembarca en el Valle de Uco con un ambicioso resort de lujo

El Valle de Uco no es solo una indicación geográfica de prestigio para el vino argentino; se ha transformado en un ecosistema de inversión que compite directamente con destinos globales como La Toscana. En este contexto de sofisticación, la marca Fierro ha presentado oficialmente su apuesta más ambiciosa hasta la fecha: Fierro Valle de Uco – Luxury Hotel and Resort .

El desarrollo, ubicado estratégicamente en Los Chacayes, llega para dar respuesta a una demanda creciente de plazas premium en una región donde el 59% del turismo ya es de origen internacional.

La elección de la ubicación no es azarosa. Emplazado dentro de la prestigiosa Finca Los Arbolitos, el proyecto se integra a un entorno de 409 hectáreas de viñedos que se extienden hasta donde alcanza la vista. A 1.100 metros sobre el nivel del mar, el desarrollo aprovecha las condiciones climáticas excepcionales del valle —con más de 250 días de sol al año— para proponer un refugio donde la naturaleza y la arquitectura contemporánea mantienen un diálogo constante y respetuoso.

A diferencia de las construcciones hoteleras tradicionales, la propuesta de Fierro Valle de Uco se basa en el concepto de "arquitectura que desaparece". Bajo la visión de Fernando Soto, socio de Grupo Habitti y responsable del diseño, el hotel busca fundirse con la tierra y volverse horizonte. Con más de 6.700 m² de construcción total, la estructura se organiza mediante curvas suaves y grandes superficies vidriadas que eliminan las fronteras entre el interior y el exterior.

El corazón del complejo es un claustro central parquizado con vegetación autóctona, que funciona como un pulmón verde y distribuye el flujo hacia las áreas comunes: un spa de montaña diseñado para el bienestar profundo, un gimnasio de alta tecnología y un restaurante con cava propia. La propuesta habitacional es igualmente ambiciosa, destacándose 62 Superior Suites de 40 m² y cinco villas privadas. Sin embargo, el punto más alto del diseño es su rooftop garden de 4.100 m², proyectado como uno de los miradores más grandes de la provincia, ofreciendo vistas panorámicas de 360 grados hacia la Cordillera de los Andes y los viñedos circundantes.

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El sello Fierro: de Palermo Hollywood a la cima de Los Chacayes

La llegada de este proyecto a Mendoza trae consigo un ADN de éxito comprobado. Fierro Hotel Buenos Aires, nacido en 2010 en Palermo Hollywood, se ha consolidado como el hotel boutique número uno de la capital según plataformas internacionales como Tripadvisor y ha sido distinguido entre los 25 mejores del mundo en los Travelers’ Choice Awards 2025. Ese compromiso con el detalle y la excelencia en el servicio es el que ahora se traslada al pie de la montaña.

La pata gastronómica es un pilar fundamental de esta experiencia. Bajo la dirección del chef Edward Holloway y la curaduría del reconocido sommelier Andrés Rosberg, el hotel ofrecerá una propuesta de cocina de producto que honra los ingredientes locales. El complejo contará con wine bar, wine garden y una cava de degustaciones que funcionará como vitrina de la producción vitivinícola de todo el país, permitiendo que el huésped viva la cultura del vino de manera integral y no solo como un espectador.

Es importante destacar que esta nueva propuesta hotelera compartirá ubicación con La Morada Life dentro de la Finca Los Arbolitos, reforzando la presencia del grupo en el predio mediante su oferta de hospedaje multiformato.

El modelo de condo-hotel como refugio de inversión segura

Más allá de su valor estético y turístico, el proyecto se presenta como una oportunidad financiera sólida bajo el formato de condo-hotel. Este esquema permite a inversores privados adquirir la propiedad de una unidad dentro del hotel y participar de las ganancias generadas por la operación turística, delegando la gestión, el mantenimiento y el marketing en un equipo profesional especializado en revenue management. Es la unión perfecta entre la apreciación del capital inmobiliario y la renta hotelera de alta gama.

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Con el lanzamiento oficial realizado en marzo de 2026, el cronograma de ejecución ya está en marcha. El inicio de obra está previsto para agosto de este mismo año, con el objetivo de finalizar la construcción en diciembre de 2027. De cumplirse los plazos, la apertura oficial de Fierro Valle de Uco tendrá lugar en febrero de 2028, coincidiendo con el pico de la temporada de vendimia. Con más de 25 proyectos completados y 90.000 m² construidos, Grupo Habitti respalda una iniciativa que no solo busca transformar el paisaje de Los Chacayes, sino también elevar el estándar de lo que significa el verdadero lujo en Mendoza.