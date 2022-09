El presidente de YPF pidió más infraestructura y presentó un proyecto por US$ 10.000 millones

Este jueves, el presidente de YPF, Pablo González, afirmó que el sector energético debe trabajar en energías convencionales y renovables, pero también invertir en infraestructura de transporte. Además, habló sobre un proyecto de Gas Natural Licuado (GNL) cuya primera etapa implica una inversión de US$ 10.000 millones. Sus palabras se dieron en el marco de un panel de energía del ciclo de debate Democracia y Desarrollo organizado por Clarín.

“Lo que nosotros venimos a plantear es la necesidad absoluta de invertir en sistemas de infraestructura de transporte, porque obviamente lo que hoy está pasando en la Argentina, no solamente en YPF sino en todas las compañías, es que se está produciendo más energía de la que puede transportar”, afirmó el presidente de la petrolera estatal.

Además, González adelantó un anuncio que implica “la posibilidad de convertir a la Argentina en un actor del mercado global de gas, como neto exportador de gas teniendo en cuenta esta potencialidad de la que hablamos”. En concreto se trata de ratificar la asociación con la petrolera Petronas, con el objeto de construir una planta de licuefacción en la que se prevé una inversión inicial de US$ 10.000 millones, que podría llegar a US$ 40.000 millones en diez años. Si bien hace 2 años se viene trabajando en ese proyecto, afirmó que no lo querían presentar hasta aprobar el gasoducto.

Petronas es una empresa estatal de Malasia, y es una de las referentes en el mundo en materia hidrocarburífera, como tercera productora mundial de GNL. Tiene actividad en 50 países y 17 en el mercado GNL. Tiene una asociación con la Argentina desde el año 2014.

Oportunidades para el sector

El presidente de YPF reconoció que entre 2016 y 2019 el país tuvo una caída de producción del 20% de barriles equivalente, pero destacó que post pandemia la empresa bajó su deuda US$ 1.700 millones. “Acabamos de informar en la bolsa el segundo EBITDA más alto de la historia de 1.500 millones de dólares. Lo que ustedes saben que significa, mayor eficiencia, bajar costos y aumentar producción en petróleo y en gas”, afirmó.

En materia de gas no convencional, González relevó un aumento interanual trimestre contra trimestre en gas no convencional del 81% de la producción. En petróleo no convencional, el aumento fue de un 48% de la producción al mismo periodo. “Tenemos una gran oportunidad, tenemos que establecer políticas de Estado”, afirmó.

Otro punto destacado en materia de crudo es que YPF está poniendo en valor el oleoducto trasandino, que debería estar operativo en marzo. Con eso, Argentina volvería a exportar crudo después de 15 años: primero a Chile, con un acuerdo con ese país y con la refinería Bío Bío.

Volviendo a las inversiones en transporte, González comentó que se está renovando el sistema de transporte de OLDELVAL: “Ahí son 7 socios, son los productores más importantes de la Argentina y se están invirtiendo US$ 1200 millones. Ya se ha anunciado con mi amigo, el gobernador Omar Gutiérrez, hace un mes. Eso va de la mano también de la ampliación del sistema de del puerto y de planta de almacenaje. Es una inversión de 305 millones de dólares, es decir, en el transporte de Vaca Muerta Norte vamos a invertir 1200 millones de dólares”.

Renovables y convencionales

En la opinión de González, la transición energética será financiada con la producción de petróleo y gas. “YPF Luz viene creciendo, es la segunda productora de energía eólica del país, con 400 megas. Tiene 175 megas en construcción. También ha sido la política de Estado porque también hemos continuado nosotros esa inversión. Inauguramos Cañadón León con 100 megas en el mes de marzo, y tenemos también 100 megas en Comodoro Rivadavia en la provincia de Chubut”, describió.

Otro ejemplo que mencionó fue estar ejecutando el primer parque solar de YPF en la provincia de San Juan, con una inversión de US$ 300 millones. En materia de hidrógeno, silenciosamente también se está trabajando el consorcio del hidrógeno que lidera Y-TEC tiene a todas las compañías de Argentina y, sumando también a provinicas y municipios.

“Argentina tiene toda la potencialidad en materia de energía renovable, hay que seguir invirtiendo y tenemos proyectos muy interesantes para seguir invirtiendo, y estamos viendo que YPF Luz tiene posibilidades de obtener financiamiento que son muy bajas, extremadamente bajas. Tiene su propio presupuesto y tiene su propio giro económico y financiero.Y este ha sido un trabajo muy interesante”, explicó el presidente de YPF.

En cuanto a energías convencionales, mencionó que la cuenca del Golfo San Jorge donde opera YPF y PAE se intenta morigerar con recuperación tercera y secundaria el declino de las cuencas maduras (es decir, ir llevando adelante pozos de entre 50 y 80 años). “En el caso de Santa Cruz, el Bloque D-129 con la roca madre de Los Perales, nosotros hemos perforado el año pasado en Cañadón Seco. Estamos viendo buenos resultados, hay una oportunidad, en la cuenca austral con CGC que es una excelente compañía de hidrocarburos de la Argentina, que invierte y arriesga”, agregó.

Además, mencionó que hubo récords de fracturas y de metros de perforación (extracción no convencional) en junio. Eso significaría que los profesionales de Argentina han ido aprendiendo y adecuándose una fórmula desarrollo producción que ha sido muy exitosa en Estados Unidos.

“Así que nosotros estamos ajustando el presupuesto de inversión este año, el presupuesto anual lo habíamos aprobado en 3700 millones de dólares. Ahora hemos ajustado a 4100 millones de dólares. Obviamente, la tasa que rinde es Vaca Muerta, pero no hay que descuidar tampoco el convencional, porque todavía el convencional es el corazón de la producción”, concluyó González.