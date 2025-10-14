El paraíso brasileño poco visitado que tiene vuelo directo desde Mendoza por $305.948

Este verano, Brasil vuelve a convertirse en el destino internacional preferido por los argentinos, y la reciente incorporación de vuelos directos desde Mendoza a Recife abre nuevas posibilidades para quienes buscan sol, mar y cultura en el Nordeste brasileño.
Cómo son las playas de Recife
Recife, capital del estado de Pernambuco, es una joya del litoral brasileño con un abanico de playas y bellezas naturales:
-
Praia de Boa Viagem: la más céntrica y urbana, con arena blanca, aguas cálidas y arrecifes que forman piletas naturales durante la marea baja. Ideal para caminar, nadar o simplemente relajarse.
-
Porto de Galinhas: cerca de Recife, famosa por sus aguas calmadas y piletas naturales. Ideal para snorkel y buceo.
También hay otras playas como Praia do Pina, Praia de Piedade y Tamandaré que ofrecen ambientes más tranquilos, paisajes costeros menos concurridos y perfecta combinación entre naturaleza y relax.
Vuelos a Recife desde Mendoza
La aerolínea JetSmart ofrece pasajes directos para viajeros desde Mendoza que desean conocer Recife sin escalas. Por ejemplo:
-
Ida: sábado 29/11: $305.948
-
Vuelta: domingo 7/12: $289.998
-
Costo total estimado: $595.946
Estos valores lo ubican como una opción atractiva en comparación con vuelos con conexiones, y permiten planear escapadas al calor tropical con más comodidad.
Vuelos a Brasil
El vuelo a Recife desde Mendoza.
Brasil, el destino internacional favorito de los argentinos
De acuerdo con datos de la agencia Tije, Brasil vuelve a liderar como el destino internacional más buscado por argentinos este verano. Río de Janeiro y Búzios siguen siendo clásicos infaltables, pero Recife como destino directo amplía las alternativas para vacacionar sin escalas.