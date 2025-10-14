El paraíso brasileño poco visitado que tiene vuelo directo desde Mendoza por $305.948

Esta destacada ciudad costera que cuenta con playas blancas y aguas cálidas, tiene vuelos directos desde Mendoza. Conocé más.

El paraíso brasileño poco visitado que tiene vuelo directo de Mendoza por $305.948.

Este verano, Brasil vuelve a convertirse en el destino internacional preferido por los argentinos, y la reciente incorporación de vuelos directos desde Mendoza a Recife abre nuevas posibilidades para quienes buscan sol, mar y cultura en el Nordeste brasileño.

Cómo son las playas de Recife Recife, capital del estado de Pernambuco, es una joya del litoral brasileño con un abanico de playas y bellezas naturales:

Praia de Boa Viagem : la más céntrica y urbana, con arena blanca, aguas cálidas y arrecifes que forman piletas naturales durante la marea baja. Ideal para caminar, nadar o simplemente relajarse. Recife

Porto de Galinhas : cerca de Recife, famosa por sus aguas calmadas y piletas naturales. Ideal para snorkel y buceo .

También hay otras playas como Praia do Pina, Praia de Piedade y Tamandaré que ofrecen ambientes más tranquilos, paisajes costeros menos concurridos y perfecta combinación entre naturaleza y relax. Recife Vuelos a Recife desde Mendoza La aerolínea JetSmart ofrece pasajes directos para viajeros desde Mendoza que desean conocer Recife sin escalas. Por ejemplo:

Ida: sábado 29/11: $305.948

Vuelta: domingo 7/12: $289.998

Costo total estimado: $595.946 Estos valores lo ubican como una opción atractiva en comparación con vuelos con conexiones, y permiten planear escapadas al calor tropical con más comodidad.

Vuelos a Brasil El vuelo a Recife desde Mendoza. Brasil, el destino internacional favorito de los argentinos De acuerdo con datos de la agencia Tije, Brasil vuelve a liderar como el destino internacional más buscado por argentinos este verano. Río de Janeiro y Búzios siguen siendo clásicos infaltables, pero Recife como destino directo amplía las alternativas para vacacionar sin escalas.

Recife