El negocio por la brecha del dólar despertó el interés de los mendocinos

El aumento del dólar desde la partida del ministro de Economía, Martín Guzmán, tuvo en la última semana uno de sus capítulos más altos. Este último lunes 18 comenzó la semana en $294 para la venta ($ 285 para la compra) y el viernes 22 concluyó en $339 ($ 329 para la compra). Eso incluyó un nuevo récord de $350 en la mañana del viernes. Mientras, mucho mendocinos buscaban comprarlo a valor oficial para luego venderlo en “cuevas” y ganar la diferencia.

Guzmán renunció un 2 de julio, y el día anterior el dólar paralelo rondaba los $ 239. Dos días después de la renuncia, el “blue” rompió por lejos sus anteriores récords y llegó a $ 280 en la mañana. Casi 20 días después, los sucesivos récords no han dejado de romperse y, al alejarse de la cotización del dólar oficial ($136 para la venta más un 65% de impuestos, es decir $224,4), muchos buscan comprar en el mercado legal y venderlo en el paralelo, algo que en sí es una práctica ilegal.

Diego Giordano, subgerente administrativo financiero y a cargo de la operación cambiaria de Montemar, comentó que esta semana tuvieron un 23 % más de operaciones con respecto a la semana anterior. Esa entidad hace compra y venta del dólar oficial, y por eso desde principios de mes reciben varias consultas para abrirse una cuenta (para comprar, es un requisito ser cliente). El viernes (ayer) fue cuando más gente recibieron, la mayoría de ellos clientes nuevos, y si se compara de mes a mes, este último han tenido un 50% más de operaciones.

En Mendoza hubo largas filas de gente en las casas de cambio para comprar dólares. Foto: Marcelo Rolland / Los Andes

“En Montemar por lo general tenemos una etapa fuerte de ventas en la primera semana de cada mes, cuando se renueva el cupo, pero este mes notamos que las consultas han seguido mientras aumentaba el dólar paralelo”, señaló Giordano. En otras palabras, hay más gente interesada en abrirse una cuenta y ver si logra la aprobación del Banco Central para comprar los dólares a valor oficial y luego “hacerlos puré”, como se suele decir, en el mercado paralelo.

El interés era tal que en horas de la tarde se podía ver gente haciendo cola para poder entrar a la entidad financiera. Giordano explicó que para abrirse una cuenta allí solo es necesario un DNI y un bono de sueldo, pero eso no garantiza por sí solo que el Banco Central apruebe la compra de los dólares, ya que se involucra otro cruce de datos. Por ejemplo, si la persona ya tenía cuenta en otro banco y compró ahí los US$ 200 máximos de cada mes, no se lo permitirá.

“Como dato, del total de nuestros clientes, un 20 % aproximadamente es rechazado para comprar por el BCRA, ya que tuvo algún subsidio, accedió a un crédito a tasa cero o la empresa donde trabaja recibió un ATP”, agregó este subgerente administrativo financiero.

En busca del billete verde

Por otro lado, algunos ayer quisieron comprar dólares en sus bancos a través de las aplicaciones, pero, les aparecía un cartel diciendo que se “estaban adecuando a las nuevas normativas” del BCRA. “Ahora me aparece un cartel que dice que el Banco Central me ha bloqueado, y no explica por qué”, expresó una mujer que hace una semana compró dólares con su banco (menos de US$ 100) y quería aprovechar el resto.

Vale recordar que, ya con Silvina Batakis al frente del ministerio, se buscó un discurso conciliador que calmara a los mercados, aunque la incertidumbre (y la especulación, según el gobierno) impulsó de vuelta al mercado paralelo. Después se aumentó el impuesto al dólar turista -la conversión que paga un argentino por bienes y servicios en el exterior- y se anunció la posibilidad de que turistas liquiden dólares con un valor cercano al “blue”.

A modo de conclusión de la semana y mirando hacia adelante, Diego Giordano comentó que el viernes el dólar blue subió y bajó, terminando a un peso más de diferencia con respecto al jueves. “No se puede saber si esta escalada se frenó o si continuará el lunes. Hoy (por el viernes) el gobierno anunció medidas para vender dólares al turista, pero no está instrumentado todavía. Habrá que verlo bien”, señaló el subgerente a cargo de la operación cambiaria de Montemar.