El impacto de la minería en Malargüe, Las Heras y Luján

Hay tres departamentos en los que no sólo se ha enfocado el futuro desarrollo de la minería metalífera , asociada a la obtención de cobre , sino en los que también se concentra la explotación de la minería de tercera o cuarta categoría. Los intendentes de Malargüe, Las Heras y Luján -Celso Jaque, Francisco Lo Presti y Esteban Allasino- expresan cuál es su mirada de lo que se viene.

Confirmaron en San Juan "el mayor hallazgo de cobre en áreas no desarrolladas de los últimos 30 años"

El jefe comunal detalló que el primer grupo de proyectos de MDMO casi no pudo avanzar en la exploración, con la excepción de El Seguro, El Perdido y Huemul. Los restantes debieron presentar la documentación e incorporar las sugerencias de los informes sectoriales antes de iniciar las tareas exploratorias, que empezarán recién en la próxima temporada.

Celso Jaque, candidato a intendente de Malargüe. "Avanzamos en el plan de ordenamiento territorial con talleres con la comunidad. Es un momento oportuno para definir el uso del suelo que quieren los malargüinos”. Celso Jaque, intendente de Malargüe.

Detalló que había proyectos fuera del distrito, que ya habían cumplido con los requisitos y trabajaron este año. Se trata de tres proyectos de prospección y exploración de cobre: El Burrero, Las Choicas y La Adriana, que desarrolla la empresa Geometales. En uno, detalló Jaque, instalaron un campamento importante, hay más de 50 personas trabajando y perforaron unos 2.500 metros.

Añadió que en Cerro Amarillo no se perforó, pero sí se está trabajando en la prospección, para determinar dónde se va a perforar el año próximo. Además, se fueron trazando los caminos de acceso. Por otra parte, indicó que hay que resolver cómo se lleva energía eléctrica a todos estos emprendimientos; cómo se mejoran las rutas -no sólo para la minería, sino también para el turismo y la ganadería-, ya que hay 80 kilómetros de la ruta nacional 40 sin asfaltar; el desarrollo de Pata Mora; la llegada del gas por redes al departamento.

Todo esto, planteó Jaque, que se puede resumir en la conectividad del departamento, debe mejorarse ahora, para estar preparados al momento en que estas actividades requieran de la infraestructura.

Las Heras

En la montaña lasherina se ubica el proyecto PSJ Cobre Mendocino, que es el de explotación de cobre más avanzado en la provincia. Francisco Lo Presti, intendente de Las Heras, analizó que “cuando los pueblos pierden la memoria y la identidad, y no la saben preservar y transmitir, se pierde la cohesión social”.

Recordó que la mina Don Ernesto (se realizó hace unos días la audiencia pública por su reactivación), de producción de talco, data de 1950, mientras que el distrito de Uspallata se creó en 1952, y que había varias otras, como Paramillos.

“Las Heras tiene muchísimas canteras de ripio, de arena, de cemento, de cal. Si nos preguntamos si es un departamento minero, la respuesta es sí”, lanzó. Detalló que esperan que pronto se sume a Holcim, en Capdeville, Cementos Avellaneda, que está haciendo cateos para realizar un proyecto.

Intendente electo de Las Heras por el Frente Cambia Mendoza, Francisco Lo Presti Foto: Orlando Pelichotti "Las Heras tiene muchísimas canteras de ripio, de arena, de cemento, de cal. Si nos preguntamos si es un departamento minero, la respuesta es sí”. Francisco Lo Presti, intendente de Las Heras.

Añadió que en Uspallata hay dos bandos y que existe una “gran mayoría silenciosa que quiere la minería, pero no se pelea con quienes están radicalizados en el no a la actividad”. Planteó que prueba de eso es la cantidad de personas que se anotaron en las formaciones que ha brindado tanto PSJ como las cámaras empresarias, y que evidencia que, si bien la minería y el trabajo no se dan en forma lineal, hay esperanza de poder conseguir un empleo en el sector.

Resaltó que el municipio ha encargado estudios a la universidad para dar un uso a más de 1.200 hectáreas con derecho a riego en esa villa cordillerana -la mayoría, entregadas en comodato, a privados-, para que haya ganado ovino, plantaciones de lavanda, de alfalfa y de otros cultivos que se dan bien en el lugar. Esto, con el objetivo de que exista una verdadera diversidad productiva.

Asimismo, mencionó que existe una pista de aterrizaje que se podría convertir en un aeropuerto, lo que permitiría llevar otro tipo de visitantes, que viaja en vuelos privados.

Lo Presti expresó que la minería es parte de la identidad del departamento y que es su “obligación llevar adelante acciones para preservar ese legado y esa matriz productiva, tan importante para la generación de trabajo e inversiones en forma permanente”. Añadió que deben realizar el informe sectorial de PSJ Cobre Mendocino y harán hincapié en la participación ciudadana y la inserción laboral de la comunidad.

Luján de Cuyo

El intendente de Luján, Esteban Allasino, señaló que ya tienen actividad minera en el departamento, de tercera y cuarta categoría, como áridos, yeso, agregados pétreos, y que dos locaciones son muy importantes en este sentido: Anchoris y Campo Cacheuta.

Por otra parte, hay un parque industrial que representa una doble oportunidad de darle valor agregado a los productos de la minería (Knauf tiene su planta de yeso en ese espacio, pero también hay otras de hormigón y mezcla asfáltica) y de funcionar como un centro estratégico para la actividad minera.

Allasino resaltó que hay empresas que prestan servicios industriales, logísticos y profesionales, que están asentadas en el distrito industrial, como también oficinas de consultoría y administración en los nuevos desarrollos como Chacras Park, que trabajan para la minería en otras provincias y para el petróleo no convencional en Neuquén.

El jefe comunal evaluó que se puede ver el vaso medio vacío y enfocarse en el tiempo perdido para el desarrollo de la actividad minera en la provincia, o medio lleno y entender que Mendoza está en una posición ventajosa para apostar por una minería sustentable, que cumpla con los estándares mundiales, a partir de las experiencias en otras provincias. Pero también, con la incorporación de tecnología, que ofrezca buena rentabilidad para las empresas, y el cumplimiento de las normativas vigentes.

Esteban Allasino intendente de Luján de Cuyo | Archivo Los Andes "Tenemos que lograr que el conocimiento de la minería sea transversal, que todos tengamos algún grado de entendimiento para una defensa férrea de la tierra y hacer lo que corresponde”. Esteban Allasino, intendente de Luján de Cuyo

Sumó que también es clave la formación de perfiles idóneos, para garantizar los controles desde el sector público y que los profesionales que trabajen en el sector privado entiendan de sustentabilidad. “Tenemos que lograr que el conocimiento de la minería sea transversal, que todos tengamos algún grado de entendimiento para que podamos hacer una defensa férrea de nuestra tierra y de que se haga lo que corresponde. No hay herramienta que empodere más a la población que la educación, para que la comunidad exija buenas prácticas y pueda ser policía de la actividad minera”, evaluó.

En cuanto a las ventajas de Luján, Allasino detalló que se encuentra en un enclave estratégico, de unión entre el Pacífico y el Atlántico, y que tiene más de 2.100 horas de radiación solar, por lo que se puede generar energía de fuentes limpias -como lo harán Geneia y Aconcagua Energía, con su inversión de casi US$ 400 millones en parques solares- para abastecer a las industrias y permitirles bajar sus costos, lo que les asegurará mayor competitividad.