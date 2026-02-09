9 de febrero de 2026 - 15:08

El Grupo Fecovita comenzó su gira internacional en Wine Paris

Fecovita recibió al Gobernador Alfredo Cornejo en su stand de Wine Paris. Se trata de la feria de vinos más importante de Francia.

El equipo de Fecovita durante la Wine Paris 2026.

El equipo de Fecovita durante la Wine Paris 2026.

Andrés Salomón, Marcelo Federici, Alfredo Cornejo y Patricia Gimenez.

Andrés Salomón, Marcelo Federici, Alfredo Cornejo y Patricia Gimenez.

Del 9 al 11 de febrero la atención vitivinícola mundial estará centrada en la feria de vinos Wine Paris 2026. El Grupo Fecovita está presente en la capital francesa junto a otras importantes bodegas del país para promocionar el vino argentino en el mundo, abrir nuevos mercados y conocer las tendencias mundiales.

En el primer día de feria y con el objetivo de apoyar a las bodegas participantes, el Gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo recorrió los stands y visitó el del Grupo Fecovita.

Andrés Salomón, Marcelo Federici, Alfredo Cornejo y Patricia Gimenez
Andrés Salomón, Marcelo Federici, Alfredo Cornejo y Patricia Gimenez.

Andrés Salomón, Marcelo Federici, Alfredo Cornejo y Patricia Gimenez.

El equipo de comercio exterior que se encuentra en París está liderado por Andrés Salomón, gerente del área y acompañado por Marcelo Federici, secretario de la Mesa Directiva del Grupo, quien destacó la importancia de la participación en ferias internacionales, “es fundamental para la vitivinicultura argentina abrir nuevos mercados y adaptar los productos a las tendencias internacionales para poder satisfacer a potenciales consumidores”.

Federici también destacó la concurrencia en la feria, “estamos muy contentos con la cantidad de reuniones que hemos mantenido con clientes y el interés del público general en nuestros productos”. La edición 2025 de Wine Paris tuvo una participación de más de 50.000 personas y estiman que está edición tenga una concurrencia superior.

Luego de Wine Paris, el grupo vitivinícola participará con stand propio en la feria ProWein que se realizará del 15 al 17 de marzo en la ciudad de Düsseldorf, Alemania.

