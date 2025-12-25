El Gran Hotel Potrerillos se renueva: qué se modificó y qué se preservó

El Gran Hotel Potrerillos , erigido en la década de 1940 como una pieza fundamental del desarrollo turístico impulsado por el Estado nacional , atraviesa hoy una etapa de revitalización. Tras haber sido recuperado y refuncionalizado en 2011, el hotel se consolida como un refugio donde la historia y la naturaleza convergen de manera armoniosa, manteniendo vivo un ícono del desarrollo mendocino.

En diálogo exclusivo con Los Andes , Belén Graffigna y Marina Milanesio, quienes se encuentran al frente de la asesoría del hotel en estos últimos meses, compartieron los detalles de un trabajo integral que busca no solo remozar la infraestructura, sino también elevar los estándares de servicio.

La arquitectura y el interiorismo han desempeñado un rol crucial en esta nueva etapa de evolución. El proyecto actual parte de una premisa clara: reinterpretar la identidad histórica del hotel desde una mirada contemporánea, respetuosa del paisaje y alineada con criterios de sustentabilidad.

Bajo la visión de la arquitecta Mariela Cannistraro y el trabajo de la arquitecta Belén Morgan junto a la diseñadora María José Pulenta , el hotel se concibe como una extensión del entorno natural. El diseño no busca competir con las cumbres del Plata o el espejo de agua del dique, sino que los acompaña y potencia mediante una materialidad honesta que prioriza la piedra, la madera y el hierro.

La intervención estética se apoya en un equilibrio sutil entre la tradición y la modernidad . Se han eliminado elementos que obstruían las visuales para permitir que la montaña sea la verdadera protagonista, utilizando paletas de colores inspiradas en la estepa mendocina.

"Este proceso ha incluido una mejora sustancial en el aspecto de los salones y una capacitación profunda del personal en áreas de ventas y atención al cliente, entendiendo que la excelencia en el servicio es parte de la identidad de este refugio desde hace más de ochenta años. Cada decisión busca reforzar la experiencia sensorial del huésped, prestando especial atención a la iluminación estratificada y a la acústica de los espacios de gran escala", indicó Milanesio.

PAU_2287

Montaña: refugios de calma y diseño premium

Esta renovación se percibe con especial énfasis en las 35 habitaciones del hotel, las cuales han sido recientemente rediseñadas para ofrecer una atmósfera de calma e intimidad que invita al descanso profundo. Todas las unidades, divididas en simples, dobles, triples y cuádruples, han sido jerarquizadas a través de una cuidada ambientación que incorpora mayor presencia de marca y servicios modernos como frigobar y nuevos amenities.

"Un hito importante en esta etapa es que el 50 % de las habitaciones ya cuenta con baños completamente renovados, manteniendo siempre la conexión directa con el exterior a través de grandes ventanales. El objetivo ha sido combinar la calidez doméstica con un estándar premium, evitando excesos decorativos innecesarios", destacó Milanesio.

Espacios comunes pensados para el encuentro y la flexibilidad

Los sectores sociales, que incluyen la recepción, el lobby y la emblemática taberna, han sido concebidos como lugares de encuentro capaces de adaptarse a diferentes usos a lo largo de todo el año. La propuesta gastronómica también acompaña esta evolución: el restaurante principal mantiene un ambiente tradicional inspirado en los años 40, mientras que el Restaurante 1942 ofrece un estilo moderno con platos a la parrilla y vistas privilegiadas al Dique Potrerillos.

A este despliegue se sumará próximamente la inauguración de un auditorio y un salón de eventos con capacidad para 120 personas cada uno, los cuales estarán operativos a partir de febrero para potenciar el turismo corporativo y social.