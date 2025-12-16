El Gobierno registró un superávit financiero de casi $600.000 millones en noviembre

El ministro Luis Caputo remarcó la política de ajuste mientras descartó una mejora inmediata para jubilados por falta de recursos.

El Sector Público Nacional registró en noviembre un superávit financiero de $599.954 millones, según el reporte del Ministerio de Economía. Este resultado es la consecuencia directa de un saldo primario de $2.128.009 millones, el cual se reduce tras el pago de $1.528.056 millones en intereses de deuda.

De esta manera, el Gobierno Nacional continúa manteniendo su política de "ancla fiscal", logrando acumular en los primeros once meses del año un superávit financiero equivalente al 0,6% del PIB y un superávit primario del 1,7% del PIB. La política de "ancla fiscal" fue remarcada como "un pilar fundamental del programa económico" que se mantendrá "en el tiempo".

Crecimiento impulsado por ingresos Los ingresos totales del SPN en el penúltimo mes del año alcanzaron los $11.402.650 millones, lo que representa un aumento interanual (i.a.) del 18,7%. Los recursos tributarios exhibieron un crecimiento del 16,3% i.a, explicado principalmente por la variación en los ingresos correspondientes a los Derechos de Importación (+41,9% i.a.), los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (+30,6% i.a.), el IVA neto de reintegros (+26,5% i.a.), Débitos y Créditos (+22,6% i.a.) y Ganancias (+21,3% i.a.).

En los primeros once meses del año se registró un… — totocaputo (@LuisCaputoAR) December 16, 2025 No obstante, Economía señaló que la comparación interanual de los recursos tributarios se vio afectada tanto por la vigencia de impuestos que fueron reducidos a lo largo de 2025, como por ingresos extraordinarios del año anterior que elevaron la base de comparación (mencionando una moratoria vigente, el corrimiento de vencimientos de anticipos, el Impuesto de Regularización de Activos y el Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales).

Control del gasto primario y subsidios En cuanto al gasto, los gastos primarios del SPN se ubicaron en $9.274.641 millones, con un aumento del 12,7% i.a. El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que el gasto primario se redujo 14,2% en términos reales frente a noviembre de 2024.