El Gobierno registró un superávit financiero de casi $600.000 millones en noviembre

El Sector Público Nacional registró en noviembre un superávit financiero de $599.954 millones, según el reporte del Ministerio de Economía. Este resultado es la consecuencia directa de un saldo primario de $2.128.009 millones, el cual se reduce tras el pago de $1.528.056 millones en intereses de deuda.
De esta manera, el Gobierno Nacional continúa manteniendo su política de "ancla fiscal", logrando acumular en los primeros once meses del año un superávit financiero equivalente al 0,6% del PIB y un superávit primario del 1,7% del PIB. La política de "ancla fiscal" fue remarcada como "un pilar fundamental del programa económico" que se mantendrá "en el tiempo".
Crecimiento impulsado por ingresos
Los ingresos totales del SPN en el penúltimo mes del año alcanzaron los $11.402.650 millones, lo que representa un aumento interanual (i.a.) del 18,7%. Los recursos tributarios exhibieron un crecimiento del 16,3% i.a, explicado principalmente por la variación en los ingresos correspondientes a los Derechos de Importación (+41,9% i.a.), los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (+30,6% i.a.), el IVA neto de reintegros (+26,5% i.a.), Débitos y Créditos (+22,6% i.a.) y Ganancias (+21,3% i.a.).
No obstante, Economía señaló que la comparación interanual de los recursos tributarios se vio afectada tanto por la vigencia de impuestos que fueron reducidos a lo largo de 2025, como por ingresos extraordinarios del año anterior que elevaron la base de comparación (mencionando una moratoria vigente, el corrimiento de vencimientos de anticipos, el Impuesto de Regularización de Activos y el Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales).
Control del gasto primario y subsidios
En cuanto al gasto, los gastos primarios del SPN se ubicaron en $9.274.641 millones, con un aumento del 12,7% i.a. El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que el gasto primario se redujo 14,2% en términos reales frente a noviembre de 2024.
En detalle, las prestaciones sociales alcanzaron los $6.497.181 millones (+17,5% i.a.), mientras que las remuneraciones totalizaron $1.247.830 millones (+10,1% i.a.). Dentro de las prestaciones, las jubilaciones y pensiones contributivas crecieron 5,5% i.a. y la Asignación Universal para Protección Social aumentó 7,4% i.a.
Las transferencias corrientes cayeron 17,4% i.a, totalizando $2.502.952 millones. Las destinadas al sector público registraron una caída significativa de 67,4% i.a, totalizando $171.061 millones.
Los subsidios económicos se ubicaron en $700.226 millones, un aumento del 24,8% respecto al mismo mes de 2024. Dentro de esta categoría, los subsidios energéticos subieron un 41% i.a, mientras que los destinados al transporte solo aumentaron un 1,4% i.a.