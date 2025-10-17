El FMI pidió a la Argentina más esfuerzos para acumular reservas y acelerar con reformas estructurales

El Fondo Monetario Internacional ( FMI ) ha reafirmado su compromiso de trabajar con Argentina y el Tesoro norteamericano para apoyar la estabilidad y el crecimiento en el país, al tiempo que insiste en la necesidad de que el gobierno implemente políticas macroeconómicas consistentes y aborde reformas estructurales cruciales.

El Tesoro de Estados Unidos confirmó el swap de US$20.000 millones para la Argentina

El FMI y el Tesoro de Estados Unidos trabajan en un paquete económico de apoyo para la Argentina

El organismo ha solicitado "esfuerzos sostenidos" al Gobierno argentino para mantener el ancla fiscal, fortalecer el marco de gestión monetaria y de liquidez, y "aumentar los colchones de reservas para facilitar un acceso duradero a los mercados internacionales de capital" .

Esta solicitud de acumulación de reservas fue reiterada por Nigel Chalk en una conferencia de prensa, donde explicó que el FMI busca un conjunto consistente de políticas macroeconómicas.

Esto incluye " políticas para reducir la inflación y la acumulación de reservas". La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, también instó a Argentina a "acumular reservas" para afrontar posibles shocks cambiarios.

A días de las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, el FMI urgió a Argentina a realizar "esfuerzos adicionales" para acelerar las reformas laboral y tributaria. Además, recomendó "abordar las deficiencias de gobernanza y cerrar las brechas críticas de infraestructura".

En cuanto al panorama económico, el FMI publicó sus perspectivas regionales, señalando que la economía mundial enfrenta cambios de políticas y shocks persistentes en medio de una alta incertidumbre. El Fondo redujo su pronóstico de crecimiento para Argentina, esperando que la economía se expanda un 4,5% este año, y un 4% para 2026.

A pesar de la reciente depreciación del peso, el FMI prevé que Argentina "seguirá avanzando para frenar la inflación" en el contexto de su programa de estabilización. Proyectan que la inflación cierre el año en 28%.

El organismo recalcó que la inflación anual continúa disminuyendo gradualmente, si bien la actividad se ha desacelerado recientemente, reflejando también las perturbaciones e incertidumbres relacionadas con las elecciones.

El financiamiento del FMI respaldó la transición de Argentina hacia un régimen cambiario más flexible y el levantamiento de la mayoría de las restricciones a la operatoria con dólares.