El FMI advirtió que Argentina tendrá un "desafío" para cumplir con la meta de reservas del 2025.

Este jueves, el Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó que Argentina tiene en frente un escenario complejo para alcanzar la meta de reservas internacionales prevista para fin de año y pidió al Gobierno un esfuerzo " más ambicioso " para fortalecer su posición externa y recuperar el acceso al financiamiento internacional.

La advertencia fue formulada por la vocera del organismo, Julie Kozack , en una conferencia de prensa desde Washington, donde aseguró que, pese a los avances logrados en materia de estabilidad económica, la acumulación de reservas sigue siendo el principal "desafío" .

“Se siguen logrando avances sustanciales en el fortalecimiento de la estabilidad macroeconómica en Argentina, a pesar de algunos episodios ocasionales de volatilidad”, destacó Kozack, al resaltar la baja de la inflación y la recuperación económica, estimada en 4,5% para este año , como señales positivas.

Sin embargo, advirtió que “alcanzar el objetivo de reservas de fin de año será un desafío” , incluso después de la activación del tramo del swap con Estados Unidos por USD 2.500 millones. Las reservas netas, que debían ubicarse en USD -2.600 millones, se estiman hoy en torno a USD -16.000 millones .

"La razón por la que abogamos por reservas más fuertes es para fortalecer la estabilidad macroeconómica que ya se ha alcanzado, y también para reforzar la resiliencia general de Argentina ante los shocks . Seguimos alentando a que las autoridades aprovechen la ventana de oportunidad para implementar un marco monetario y de divisas consistente y sólido que ayude a apoyar la acumulación de reservas", señaló.

Consultada sobre la posibilidad de un waiver por incumplimiento de la meta, Kozack evitó dar definiciones: "No voy a especular en esta fase sobre eso que se considerará en las discusiones para la próxima revisión".

Los reclamos del FMI

La portavoz insistió en acelerar las reformas fiscales, laborales de desregulación, además de mantener el ordenamiento de las cuentas públicas: "Abogamos por reformas destinadas a mejorar la eficiencia y la equidad del sistema fiscal argentino, junto con controles y reformas continuas del gasto, incluyendo subsidios, y esto ayudaría a fortalecer aún más el ancla fiscal, que ha sido muy importante para el retorno de Argentina a la estabilidad macro, creando una economía más orientada al mercado y resiliente en Argentina".

“También requerirá reformas continuas en el ámbito de la desregulación. Así como los esfuerzos para mejorar el funcionamiento y la flexibilidad de los mercados, incluido el mercado laboral. En todos estos esfuerzos y en todas estas áreas de reforma, sigue siendo fundamental construir consenso a favor de estas reformas, incluyendo facilitar la aprobación de cualquier legislación que pueda ser necesaria”, agregó.

Kozack confirmó que los técnicos del Fondo evaluarán las metas a fines de diciembre y que, como es habitual, la próxima misión a Buenos Aires será recién el año próximo, tras esa revisión preliminar.

Respecto al swap con el Tesoro estadounidense, dijo que el organismo aplicará su marco técnico habitual para determinar cómo contabilizarlo dentro de las reservas: "Eso se verá reflejado en el próximo informe".