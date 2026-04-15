El Financial Times dice que el plan de Milei contra la inflación "se está estancando".

El Financial Times , uno de los diarios económicos más influyentes del mundo, publicó un duro análisis sobre el presente económico de la Argentina. Bajo el título de un proceso que parece haber encontrado un techo, el medio británico sostuvo que el esfuerzo del presidente Javier Milei por reducir la inflación crónica "se está estancando" y puso el foco en la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.

En AmCham, Milei afirmó que la inflación se va a derrumbar y la economía crecerá: "No hay que desesperarse"

Milei calificó como "malo" el 3,4% de inflación de marzo, pero confía en una "desaceleración"

“El esfuerzo de Javier Milei por reducir la inflación crónica de Argentina se está estancando”, señaló el medio, al referirse al dato de 3,4% mensual en marzo , el nivel más alto en un año.

El artículo remarcó que la inflación cayó “drásticamente” desde los niveles de dos dígitos mensuales que el Gobierno heredó en 2023. Sin embargo, advirtió que el proceso se desaceleró: el índice tocó un piso de 1,5% en mayo , pero luego volvió a subir, con 2,9% en enero y febrero , hasta alcanzar el 3,4% en marzo.

Tras conocerse los datos, el propio Milei reconoció el impacto del indicador: “El número es malo. No nos gusta porque la inflación nos resulta repugnante”, sostuvo, aunque aseguró que espera que retome una tendencia descendente.

El medio también recordó: "El presidente libertario, quien escribió un libro titulado El fin de la inflación como parte de su propuesta a los votantes en 2023, ha dicho que la inflación podría pronto ‘comenzar con un cero’, es decir, una tasa mensual inferior al 1 por ciento. Pero los economistas son escépticos, especialmente porque el alza de los precios de la energía causada por la guerra en Irán añade nuevas presiones a una dinámica de precios ya difícil de modificar".

“Su tasa anual, de casi un 33 por ciento, está lejos de su pico de casi un 300 por ciento, pero sigue siendo de las más altas del mundo”, remarcó.

En ese sentido, explicó que el Gobierno utilizó inicialmente el tipo de cambio como ancla para contener los precios, pero que al flexibilizar el esquema cambiario en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la inflación volvió a mostrar presión al alza.

Salarios en caída y deterioro del poder adquisitivo

Uno de los puntos centrales del informe es el impacto sobre los ingresos. Según el análisis, los salarios del sector formal crecieron cerca de un 2% mensual en febrero, por debajo de la inflación.

Esto generó, según el medio, una “erosión silenciosa pero significativa del nivel de vida, incluso cuando las tasas de pobreza bajaron el año pasado tras los máximos alcanzados al inicio de la presidencia de Milei".

En esa línea, el economista Martín Rapetti señaló que los ingresos reales de trabajadores registrados y jubilados, unos 14,5 millones de personas, se ubican entre un 8% y un 10% por debajo de los niveles previos a la asunción de Milei.

Javier Milei en el encuentro de la AmCham. El presidente Javier Milei reconoció que no le gustó el dato de la inflación del 3,4% de marzo último y que “de a poco viene subiendo desde mediados del año pasado” durante su exposición en el encuentro de la AmCham. Prensa AmCham

El informe también destacó las dificultades estructurales para bajar la inflación en Argentina, como la inercia en la formación de precios.

"Sin un ancla firme, el gobierno debe ahora romper la inercia arraigada que se ha acumulado durante años de inflación crónica. En Argentina, esos hábitos son difíciles de erradicar: muchos comerciantes aumentan los precios de forma preventiva, las familias acopian productos básicos antes de la próxima subida y los contratos de alquiler incluyen incrementos automáticos trimestrales", describió el diario.

Además, remarcó que los salarios suelen negociarse en base a la inflación pasada, una política que puede alimentar nuevas subas de precios cuando las empresas trasladan el costo de los salarios más altos a los consumidores.

“Los costos de los servicios públicos y otros servicios, algunos de los cuales se ajustan automáticamente a la inflación pasada, siguen subiendo después de años de subsidios. Esto contrasta con los precios de los productos manufacturados, que en gran medida se mantienen bajos gracias al tipo de cambio semiflotante y la eliminación de algunas barreras comerciales”, precisó.

Cuestionamientos al IPC

El medio británico también puso la lupa sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y cuestionó la decisión del Gobierno de postergar la actualización de la canasta de medición.

Inflación Marzo

"A principios de este año, pospuso una actualización prevista de la canasta del índice de precios al consumidor, lo que llevó a la renuncia del titular del instituto nacional de estadísticas. Aunque la decisión generó preocupación en un país con una larga historia de manipulación de datos inflacionarios, los economistas dicen que el impacto numérico real hasta ahora ha sido insignificante", sostiene.

El artículo incluyó datos que reflejan "los argentinos han estado sintiendo la presión". En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la carne subió 6,9% en marzo, mientras que a nivel nacional los alimentos aumentaron 3,4% ese mes, luego de incrementos de 3,3% en febrero y 4,7% en enero.

Además, el Financial Times advirtió que la aprobación del presidente cayó al 36,4% y que las principales preocupaciones de la población comenzaron a girar hacia el empleo y los salarios, por encima de la inflación.