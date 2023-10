El empleo creció por arriba de los 4 puntos en Mendoza y duplicó a la media nacional

Mendoza cerró agosto con saldo positivo en los niveles de empleo. De acuerdo a la Encuesta de Indicadores Laborales que realiza el Ministerio de Trabajo de la Nación, el empleo creció por arriba de los 4 puntos en la variación interanual y duplicó a la media nacional.

En la otra punta están las expectativas de contratar más mano de obra. El relevamiento muestra que para los próximos tres meses, la intención de contratar personal es cada vez menor.

La Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) que realiza mensualmente el Ministerio de Trabajo mensualmente releva a empresas privadas formales de todos los rubros económicos, con excepción del sector primarios, que emplean a partir de 10 personas.

El estudio se lleva adelante en doce aglomerados urbanos distribuidos en el país, entre los que se encuentra el Gran Mendoza.

La evolución del empleo

De acuerdo a los datos difundidos por la cartera laboral, la evolución del nivel de empleo en la totalidad de los aglomerados relevados fue de 2,1%, en promedio, en comparación a agosto del 2022. Mientras que en se registró una suba del 0,1% al contraponer los números de agosto con julio de 2023.

A nivel país “todos los sectores de actividad mostraron crecimiento del empleo, a excepción de dos casos: comercio, que no presentó variación, y el sector de la construcción que tuvo un resultado negativo en relación a julio del 0,6%”, destaca el informe.

En la comparación anual, todos los sectores presentaron variaciones positivas en el nivel de empleo. Comercio subió el 2,9% interanual, servicios financieros 2,7%, construcción el 2,3%, industria 2% y transporte, almacenaje y comunicaciones el 1%.

Al medir la cantidad de personas ocupadas según el tamaño de las empresas, se observa un comportamiento divergente.

En primer lugar, las pequeñas firmas, que emplean entre 10 y 49 personas, y las grandes empresas (de 200 a más personas ocupadas) muestran crecimiento del empleo en agosto de 2023 y la mayor expansión se percibe en las grandes con una suba del 0,2% frente a las empresas pequeñas, que muestran una variación positiva del 0,1%.

En cuanto a las empresas de mediano tamaño (entre 50 y 199 personas empleadas) hay una variación negativa del 0,1%.

En cambio, al realizar la medición en términos interanuales, las variaciones son positivas en todos los todos estratos.

El crecimiento del empleo en Mendoza

En el caso específico del Gran Mendoza, los datos muestran que creció el empleo por encima del promedio nacional tanto en la variación mensual como en el análisis interanual.

Según la encuesta del Ministerio de Trabajo, el empleo ascendió el 0,4% en agosto con respecto a julio, y al compararlo con el mismo mes pero del año pasado, se observa un crecimiento del 4,6%, lo que dejó al conglomerado mendocino como el que más aumentó en el lapso de un año, y además se posicionó un 2,5% por encima de la media nacional.

José Vargas, director de Evaluecon, le atribuyó el crecimiento que registró el Gran Mendoza en materia de empleo al turismo y el sector gastronómico, ambos sectores muy demandantes de mano de obra.

“Hay que entender que Mendoza es una provincia bastante particular por cómo está estructurada su actividad económica. Sabemos que lo que más aporta al Producto Bruto Geográfico es el rubro comercio, restaurantes y hoteles y Mendoza una provincia típicamente turística”, afirmó.

“Ya vimos el impacto que tiene, por ejemplo, el turismo en nuestra provincia fundamentalmente con el caso de los chilenos y el hecho de que muchos mendocinos adelantan consumo previendo los niveles de inflación acelerados que estamos teniendo, con lo cual es más allá de que la actividad económica este en términos generales no mejora de manera considerable, sí hay una mejora leve, más bien yo diría casi insignificante, en el nivel de empleo, pero estamos hablando de empleos que están relacionados con estos sectores en particular que son los que hoy en día pueden estar demandando personal”, opinó.

“Por otro lado, continuó Vargas, también hay que tener en cuenta que estos indicadores miden solo el Gran Mendoza, no toda la provincia, y si bien el 80% de la actividad económica se da en el Gran Mendoza, si lo ampliamos al resto de la provincia, los números no serían exactamente los mismos, cambiaría considerablemente”, sentenció.

Nicolás Aroma, economista asesor del justicialismo mendocino sostuvo que en muchos casos “la inflación y, es más yo diría la especulación en este año electoral, está tapando muchas variables de la economía real que son buenas y una es el empleo”, afirmó.

De acuerdo al especialista “hay un crecimiento de hace dos años y medio, aproximadamente, donde el empleo todos los meses aumenta a nivel general en el país y Mendoza está entrando también a esta dinámica de generación de empleo”, por eso “independientemente de la situación caótica de esta semana, la situación de la producción se nota en la calle, hay producción, hay altos niveles de capacidad instalada de fábrica y hay altos niveles de generación de empleo”, agregó.

Según Aroma, el problema no es la cantidad de empleo sino los salarios porque “están retrasados respecto a la inflación y si bien intentan recuperarse, pero es como un perro que se quiere morder la cola, la inflación siempre va por arriba de la recuperación de esos salarios”.

“Esto a mí no me parece un detalle menor, porque hemos enfrentado escenarios de inflación con recesión, en cambio hoy no estamos en un escenario como ese, hoy la recesión viene por el lado del campo solamente” y “solo por el efecto sequía que hizo que el PBI de Argentina en este año caiga” mientras que “en el resto de las actividades económicas la dinámica es alta” y “menciono esto porque podemos ir a otro escenario de inflación con caída de la actividad económica y pérdida de empleo”, finalizó Aroma.

Bajas expectativas de contratar personal

Directamente proporcional a la situación económica que atraviesa el país, las expectativas de contratación de personal en las empresas ha venido en franco descenso y esta situación no se refleja solamente en los números del 2023 sino que es una constante desde 2021.

El indicador surge de la diferencia entre la proporción de empresas que espera aumentar su dotación de personal y aquellas que apuntan a disminuirla.

El relevamiento muestra que en agosto de 2023, las expectativas netas de las empresas en lo referente a la contratación de personal para los próximos tres meses se ubicaron en el 1%, mientras que en 2021 era del 4,2% y en agosto de 2022 estaba en 3,7%.