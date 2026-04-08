8 de abril de 2026 - 23:38

El dueño de Marolio criticó a colegas, reclamó más inversión local y apuntó contra las multinacionales

El empresario pidió a los empresarios argentinos invertir en lugar de gastar dólares en el exterior. También advirtió por la caída del consumo, la suba de la mora y la falta de incentivos para generar empleo.

Víctor Fera lanzó duras críticas a multinacionales y empresarios locales.

Víctor Fera lanzó duras críticas a multinacionales y empresarios locales.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El empresario Víctor Fera — titular de marcas como Marolio, Molto y de la cadena Maxiconsumo — lanzó duras críticas contra parte del sector empresario. Además llamó a invertir en la Argentina en lugar de destinar dólares al consumo en el exterior.

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“Las multinacionales vienen a sacar, no a devolver”, afirmó, y sostuvo que los empresarios locales deberían apostar al desarrollo interno. Cabe recordar que Fera había sido elogiado por Javier Milei el año pasado.

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Sin embargo, ahora hay diferencias respecto el rumbo económico.

Críticas al modelo y preocupación por el consumo

Durante una entrevista, Fera reconoció que el contexto económico actual no favorece a su actividad: “Me iba mejor antes. El modelo que me convenía era el de antes”. En ese marco advirtió por la caída del consumo y el aumento de la mora en las familias, y remarcó la necesidad de generar empleo como motor de la economía.

Necesitamos crear fuentes de trabajo. Si la gente tiene trabajo, va a consumir más y nosotros vamos a poder desarrollarnos”, señaló. También cuestionó la falta de herramientas desde el Estado para impulsar la inversión: “No acompaña para que se cree nada. Cada vez se va a achicar más y vamos a estar peor”.

El mensaje a los empresarios: invertir y no gastar

El empresario puso el foco en el uso del dólar y lanzó un mensaje directo a sus colegas: “Si el dólar está barato, hay que invertirlo. No usarlo para viajar o gastar afuera”.

En esa línea, instó a destinar recursos a la producción, la compra de maquinaria y la mejora de la competitividad, especialmente frente a mercados internacionales. “Hay que invertir para reducir costos y competir con China o con quien sea”, remarcó.

Megainversión y generación de empleo

En paralelo, Fera impulsa un proyecto de expansión que contempla la construcción de una nueva fábrica, junto con galpones, un centro de distribución y un molino para procesar trigo.

El plan prevé la creación de 700 puestos de trabajo, con el objetivo de ampliar la producción y fortalecer su posición en el mercado. Según explicó, el inicio de las obras dependerá de la aprobación municipal, tras lo cual podrían comenzar de manera inmediata.

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