El dueño de Marolio criticó a colegas, reclamó más inversión local y apuntó contra las multinacionales

El empresario Víctor Fera — titular de marcas como Marolio, Molto y de la cadena Maxiconsumo — lanzó duras críticas contra parte del sector empresario. Además llamó a invertir en la Argentina en lugar de destinar dólares al consumo en el exterior .

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“Las multinacionales vienen a sacar, no a devolver” , afirmó, y sostuvo que los empresarios locales deberían apostar al desarrollo interno. Cabe recordar que Fera había sido elogiado por Javier Milei el año pasado.

Durante una entrevista, Fera reconoció que el contexto económico actual no favorece a su actividad: “Me iba mejor antes. El modelo que me convenía era el de antes”. En ese marco advirtió por la caída del consumo y el aumento de la mora en las familias , y remarcó la necesidad de generar empleo como motor de la economía.

“ Necesitamos crear fuentes de trabajo . Si la gente tiene trabajo, va a consumir más y nosotros vamos a poder desarrollarnos”, señaló. También cuestionó la falta de herramientas desde el Estado para impulsar la inversión: “No acompaña para que se cree nada. Cada vez se va a achicar más y vamos a estar peor”.

El mensaje a los empresarios: invertir y no gastar

El empresario puso el foco en el uso del dólar y lanzó un mensaje directo a sus colegas: “Si el dólar está barato, hay que invertirlo. No usarlo para viajar o gastar afuera”.

En esa línea, instó a destinar recursos a la producción, la compra de maquinaria y la mejora de la competitividad, especialmente frente a mercados internacionales. “Hay que invertir para reducir costos y competir con China o con quien sea”, remarcó.

Megainversión y generación de empleo

En paralelo, Fera impulsa un proyecto de expansión que contempla la construcción de una nueva fábrica, junto con galpones, un centro de distribución y un molino para procesar trigo.

El plan prevé la creación de 700 puestos de trabajo, con el objetivo de ampliar la producción y fortalecer su posición en el mercado. Según explicó, el inicio de las obras dependerá de la aprobación municipal, tras lo cual podrían comenzar de manera inmediata.