El dólar no para y vuelve a subir, pese a la intervención del Tesoro de EE.UU.

En otra jornada alcista , el dólar minorista cotiza este viernes 17 de octubre a $1.415 para la compra y $ 1.455 para la venta en el Banco Nación. Se trata de una suba de $30 (2,1%) respecto al cierre del jueves. El récord nominal corresponde al 19 de septiembre pasado ($1.515). A nivel promedio en las entidades bancarias, la divisa se vende hoy a $1.465,73.

En tanto, el dólar blue o paralelo crece a $1.470 para la venta. Los dólares financieros, además, se estiran hasta los $1.500.

El otro dato de interés lo aporta el dólar mayorista, que se vende hoy con fuerte alza a $ 1.450 , 48 pesos arriba del jueves y próximo al límite establecido para la intervención del mercado. El Banco Central fijó el techo de la banda de flotación en $1.489,09.

La suba del dólar se da en paralelo a la ratificación que hizo el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent , sobre una nueva intervención en los mercados el jueves. Informó que la cartera a su cargo ejecutó compras de pesos en el “Blue Chip Swap” (dólar CCL) y en los mercados spot.

A pesar de estos movimientos de envergadura, la cotización mayorista del dólar volvió a ubicarse en máximos históricos.

"El Tesoro se mantiene en estrecha comunicación con el equipo económico argentino mientras trabaja para que Argentina vuelva a ser grande", dijo el funcionario de Donald Trump.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SecScottBessent/status/1979166780321931377&partner=&hide_thread=false The United States stands with Argentina. Yesterday, Treasury bought pesos in the "Blue Chip Swap" and spot markets. Treasury remains in close communication with Argentina's economic team as they work to Make Argentina Great Again. Treasury is monitoring all markets, and we have… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) October 17, 2025

A cuánto cotiza hoy el dólar tarjeta

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Venta: $1.891,50 (BNA)

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación que va de $1.000 a $1.400 (con una actualización del 1% mensual), que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.

La adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

Compra : $1.450

Venta: $1.470

Dólar Dólar, nuevamente al alza Imagen ilustrativa / Web

A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

Compra : $ 1.475,93 (+ $3,45)

: $ 1.475,93 (+ $3,45) Venta: $ 1.477,14 (+ $0,82)

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.

Compra : $ 1.489,59 (+ $2,87)

: $ 1.489,59 (+ $2,87) Venta: $ 1.495,81 (- $4,28)

Aclaración: los ahorristas que compren dólares oficiales quedan imposibilitados de operar en los siguientes 90 días en el mercado de dólares financieros, en el marco de una medida del BCRA para desalentar el famoso "rulo".