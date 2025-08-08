El dólar cerró a $1.335 y terminó una semana con tendencia a la baja

El dólar oficial cerró este viernes en $1.285 para la compra y $1.335 para la venta en la cotización de Banco Nación, con una baja de $5 respecto del cierre de ayer.

El tipo de cambio operó toda la semana en baja, luego de la constante suba registrada en julio . El mes pasado el dólar subió más de 13%.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó pasado el mediodía a $1.340,160 para la venta, según datos del BCRA. La mayor cotización se alcanzó en algunas entidades bancarias a $1.350.

En tanto, el dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.305 para la compra y $1.325 para la venta. La consultora PPI señaló que “el dólar extendió su caída y cerró por cuarto día consecutivo a la baja” y destacó que “se alejó del techo de la banda de $1.453 y ahora se encuentra 8,7% por debajo de él.”

“Ante una relación dólar-tasa mucho más atractiva que en semanas anteriores, consideramos que ciertos inversores con apetito al riesgo habrían rearmado posiciones de carry trade, lo que estaría presionando al dólar a la baja”, analizó la consultora.

El dólar mayorista se ubicó en $1.326 con una baja de 0,1%. Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subió 0,2% hasta $1.331,01 y el CCL registraba un descenso de 0,2% hasta los $1.332,36.

Las reservas del Banco Central se ubicaban el jueves en US$41.741 millones.

A cuánto cotiza hoy el dólar oficial

Banco Nación:

Compra: $1.285

Venta: $1.335

Santander $1.295 / $1.335

Galicia $1.290 / $1.330

Patagonia $1.295 / $1.345

BBVA $1.300 / $1.340

ICBC $1.295 / $1.347

Macro $1.306 / $1.344

Supervielle $1.310 / $1.350

A cuánto cotiza hoy el dólar tarjeta

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Venta: $1.749,14 (BNA)

A cuánto cotiza hoy el dólar blue