8 de agosto de 2025 - 18:00

El dólar cerró a $1.335 y terminó una semana con tendencia a la baja

El dólar mayorista registró una baja de casi $40 durante la semana, mientras que los tipos de cambio paralelos también retrocedieron.

Los Andes | Redacción Economía
El dólar oficial cerró este viernes en $1.285 para la compra y $1.335 para la venta en la cotización de Banco Nación, con una baja de $5 respecto del cierre de ayer.

El tipo de cambio operó toda la semana en baja, luego de la constante suba registrada en julio. El mes pasado el dólar subió más de 13%.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó pasado el mediodía a $1.340,160 para la venta, según datos del BCRA. La mayor cotización se alcanzó en algunas entidades bancarias a $1.350.

En tanto, el dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.305 para la compra y $1.325 para la venta. La consultora PPI señaló que “el dólar extendió su caída y cerró por cuarto día consecutivo a la baja” y destacó que “se alejó del techo de la banda de $1.453 y ahora se encuentra 8,7% por debajo de él.”

“Ante una relación dólar-tasa mucho más atractiva que en semanas anteriores, consideramos que ciertos inversores con apetito al riesgo habrían rearmado posiciones de carry trade, lo que estaría presionando al dólar a la baja”, analizó la consultora.

Los bancos confirmaron el precio del dólar para este lunes 21 de julio (2)

El dólar mayorista se ubicó en $1.326 con una baja de 0,1%. Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subió 0,2% hasta $1.331,01 y el CCL registraba un descenso de 0,2% hasta los $1.332,36.

Las reservas del Banco Central se ubicaban el jueves en US$41.741 millones.

A cuánto cotiza hoy el dólar oficial

Banco Nación:

  • Compra: $1.285
  • Venta: $1.335

Santander $1.295 / $1.335

Galicia $1.290 / $1.330

Patagonia $1.295 / $1.345

BBVA $1.300 / $1.340

ICBC $1.295 / $1.347

Macro $1.306 / $1.344

Supervielle $1.310 / $1.350

A cuánto cotiza hoy el dólar tarjeta

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Venta: $1.749,14 (BNA)

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

  • Compra: $1.305
  • Venta: $1.325

  • A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

    El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

    Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

    No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

    • Compra: $1.331,84 (+ $3,99)
    • Venta: $1.332,44 (+ $3,65)

    Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación que va de $1.000 a $1.400 (con una actualización del 1% mensual), que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.

    Vale aclarar que la adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.

