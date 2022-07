El dólar blue subió $16 en un día y llegó a $273, su máximo valor histórico

El dólar blue, que opera en el mercado informal, alcanzó un nuevo valor máximo histórico este viernes tras una fuerte subida. En un sólo día la divisa aumentó $16 y cerró el día en $273 por unidad.

Aunque el dólar informal es considerado por el gobierno como una operación marginal y pequeña, su impacto es fuerte esta semana en el mercado. El blue en junio había subido 15% y en lo que va de julio ya se incrementó 14,7%, lo que representa $35.

Así, en lo que va de 2022 el dólar informal subió $67 y gran parte de ese incrementó ocurrió esta semana.

“No es lógico que el dólar salte un 50% en 30 días. Hay mucha incertidumbre, mucha desconfianza, muchos pesos y muchos errores por parte del Banco Central (BCRA) en los últimos días. El Central tendría que empezar a equilibrar un poco más las medidas, para no provocar lo que hizo en estos días”, dijo a La Nación el analista financiero Christian Buteler.

Alto valor de los dólares bursátiles

La cotización del dólar oficial cerró hoy en $133,89 en promedio, con lo que a lo largo de la semana acumuló un incremento de $3,20 centavos, equivalente a una suba de 2,44% respecto al viernes pasado.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) opera con un avance de 0,7%, a $ 300,89 y el MEP registra un aumento de 2%, en $286,20.

En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense marcó una suba de 25 centavos respecto a su último cierre, en $126,81, mientras que en la semana aumentó $1,35 (1,07%). La brecha cambiaria con el dólar “blue” se estiró al 115,3 por ciento.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $ 174,06 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de un 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $220,92.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 250 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 217 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 518 millones.