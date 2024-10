El Dólar blue se derrumba en Mendoza: por qué cae y cuál es su piso

El dólar blue sufrió una nueva caída, la tercera consecutiva en la presente semana. En las cuevas de Mendoza la divisa se está negociando a $ 1.209 para la venta y $ 1.185 para la compra. Una merma de $ 10, lo que representa $ 86 menos que el piso de $ 1.300 que se había establecido en la primera semana de junio, luego de una escalada, y una caída de $ 160 desde el primero de agosto.

Esta baja, en la que también talla sus cartas la falta de pesos en el mercado, está empujando a la convergencia con la cotización oficial, que ha tres meses de final de las fiestas de fin de año, no abandona su política de crawling peg y sigue camino al horizonte de $ 1019,9. “El dólar financiero va a converger al dólar oficial”, había prometido en la red X, el ministro de Economía, Luis Caputo en un posteo.

Entre pesos y blanqueos

Elena Alonso, economista y responsable del canal de Economía y Finanzas del diario Los Andes, había explicado que la caída del dólar blue esta relacionada con el blanqueo de capitales. Para Alonso, este proceso ha incentivado a muchos tenedores de pesos a vender sus dólares en el mercado paralelo.

La economista había señalado, “A la gente le conviene blanquear pesos y no dólares, entonces puede ser que estén vendiendo al blue y generando más oferta de dólares en el mercado”. En contrapunto, Caputo “La finalidad del blanqueo no es recaudatoria, sino reactivadora de la economía y de la inversión privada”.

El mes de octubre comenzó con un cierto alivio en el mercado cambiario. De acuerdo con datos del Banco Central, la cantidad de depósitos en dólares creció en el último mes U$S 11.321 millones. El stock arrancó con U$S 19.618 millones y al inicio de octubre era de U$S 30.939 millones.

El Central en fase compradora

Mientras este jueves, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó los porcentajes de ganancias que ofrece cada banco para quienes deseen constituir un plazo fijo en pesos a 30 días, y exhibe una tabla comparativa en el mercado cambiario hizo otra fuerte compa de dólares.

Opero por U$S 110 millones, es decir que en las últimas cinco jornadas acumuló U$S 530 millones. De esta manera, las reservas brutas internacionales llegaron a U$S 29.231 millones, su nivel más alto desde comienzos de julio.

A pesar de este escenario favorable, los analistas señalan que octubre podría presentar desafíos para la entidad monetaria. Uno de los principales factores que influirá en esta dinámica será el aumento de la demanda de divisas por parte de los importadores, quienes han estado postergando operaciones con la expectativa de la reducción en la alícuota del Impuesto País.

El mercado oficial

Mientras que en el mercado informal mendocino, el dólar blue retrocedió a $1.209. El dólar tarjeta alcanzó casi los $1.590, ampliando la diferencia con el dólar MEP a casi $400, lo que representa la mayor brecha en los últimos cuatro meses.

En el mercado oficial, el dólar aumentó $1,50, llegando a $973. Durante septiembre, acumuló una suba del 1,78%, la más baja desde que Javier Milei asumió la presidencia. En el Banco Nación, el dólar se mantuvo estable, cotizando a $992,50 para la venta y $952,50 para la compra.

Por su parte el dólar MEP cotizó a $ 1.198,31, dejando una brecha del 23,98% respecto al tipo de cambio oficial. El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.230,56, con una diferencia del 26,41% frente al oficial.

