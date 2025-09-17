El costo de la construcción aumentó 1,5% en agosto respecto de julio

Este resultado se debe a los incrementos del 1,9% en los materiales, del 1,1% en la mano de obra y del 1,3% en los gastos generales, según el Indec.

El costo de la construcción aumentó 1,5% en agosto con respecto a julio

El costo de la construcción subió 1,5% en agosto, respecto del mes anterior, en el Gran Buenos Aires, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El nivel general del Índice del costo de la construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires correspondiente a agosto de 2025 registró una suba de 1,5% respecto al mes anterior. Este resultado es consecuencia de las alzas de 1,9% en materiales, 1,1% en mano de obra y 1,3% en gastos generales.

Costo de la construcción Costo de la construcción en agosto de 2025 Indec La mano de obra refleja el acuerdo salarial de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) aplicable a partir de agosto y una asignación no remunerativa y extraordinaria.

Asimismo, el aumento en las categorías laborales impacta en los gastos generales, debido a que eleva los costos del ítem “sereno”, que se encuentra enmarcado dentro del acuerdo salarial.

Los gastos generales también incluyen los nuevos valores tarifarios que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) aprobó en las tarifas eléctricas a partir del 1 de agosto a las distribuidoras Edenor y Edesur, en el marco de las revisiones tarifarias integrales de ambas empresas.

También incluye una actualización en los valores de consumo y conexiones de agua y cloaca y una actualización autorizada por el ente regulador Enargas en los valores de todos los conceptos de la conexión de gas.