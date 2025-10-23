El consumo sigue en baja: malas cifras en supermercados, shoppings y mayoristas

El consumo se mantiene muy debilitado en sectores claves de la economía como supermercados , shoppings y autoservicios, según los datos reportados por el Indec correspondientes a agosto.

Las ventas en supermercados, registraron su quinta caída mensual consecutiva y tocaron un nuevo mínimo de 2025. En ese sector, la facturación, a precios constantes, retrocedió 0,2% respecto de julio. Este dato, en la serie desestacionalizada, representa el nivel más bajo desde diciembre del año pasado.

A nivel interanual, las ventas registraron un crecimiento del 0,3%. Los principales incrementos se observaron en indumentaria, carnes y panadería.

En el otro extremo, en términos reales se registró una fuerte caída en el consumo de productos electrónicos, frutas y verduras, y artículos de limpieza.

En cuanto a los medios de pago, solo se observó un aumento en “otros medios de pago”, que incluye por ejemplo los que se hacen con transferencia o QR; los mismos representaron el 13,3% del total y casi igualaron el peso del uso del efectivo, que fue el que más cayó.Las compras con tarjetas también se ubicaron detrás de las de agosto de 2024, según Agencia Noticas Argentinas.

En tanto, las ventas en autoservicios mayoristas treparon 1% mensual y cortaron una racha de cuatro caídas seguidas. Pero el nivel sigue estando cerca de mínimos históricos desde que hay registros.

De manera anual, las ventas en estos establecimientos arrojaron un hundimiento de 8,4%.

Los consumos que más cayeron aquí fueron los de electrónicos, frutas y verduras, y lácteos.

Mientras tanto, en shoppings el consumo sufrió una merma interanual del 1,9%. En este segmento, hubo bajas reales en electrónicos e indumentaria.