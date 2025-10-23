23 de octubre de 2025 - 22:00

El consumo sigue en baja: malas cifras en supermercados, shoppings y mayoristas

Según el informe del Indec, la actividad muestra un caída en ventas de supermercados tras cinco meses consecutivos de retroceso.

Los datos de consumo de agosto según el Indec registran debilidad en secotres como supermercados, shoppings y autoservicios.&nbsp;

Los datos de consumo de agosto según el Indec registran debilidad en secotres como supermercados, shoppings y autoservicios. 

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El consumo se mantiene muy debilitado en sectores claves de la economía como supermercados, shoppings y autoservicios, según los datos reportados por el Indec correspondientes a agosto.

Leé además

En Argentina, entre enero y agosto de 2025 se observa una caída general del 3,5% en el volumen total de vinos despachados en comparación con igual período de 2024

Vino: cae el consumo y se corta la cadena de pagos en la industria vitivinícola

Por Soledad Gonzalez
El consumo en hogares cayó en agosto y rompió una racha positiva de ocho meses

El consumo en hogares cayó en agosto y rompió una racha positiva de ocho meses

Por Redacción Economía

Las ventas en supermercados, registraron su quinta caída mensual consecutiva y tocaron un nuevo mínimo de 2025. En ese sector, la facturación, a precios constantes, retrocedió 0,2% respecto de julio. Este dato, en la serie desestacionalizada, representa el nivel más bajo desde diciembre del año pasado.

indec supermercads

Cambios en el consumo

A nivel interanual, las ventas registraron un crecimiento del 0,3%. Los principales incrementos se observaron en indumentaria, carnes y panadería.

En el otro extremo, en términos reales se registró una fuerte caída en el consumo de productos electrónicos, frutas y verduras, y artículos de limpieza.

En cuanto a los medios de pago, solo se observó un aumento en “otros medios de pago”, que incluye por ejemplo los que se hacen con transferencia o QR; los mismos representaron el 13,3% del total y casi igualaron el peso del uso del efectivo, que fue el que más cayó.Las compras con tarjetas también se ubicaron detrás de las de agosto de 2024, según Agencia Noticas Argentinas.

En tanto, las ventas en autoservicios mayoristas treparon 1% mensual y cortaron una racha de cuatro caídas seguidas. Pero el nivel sigue estando cerca de mínimos históricos desde que hay registros.

De manera anual, las ventas en estos establecimientos arrojaron un hundimiento de 8,4%.

Los consumos que más cayeron aquí fueron los de electrónicos, frutas y verduras, y lácteos.

Mientras tanto, en shoppings el consumo sufrió una merma interanual del 1,9%. En este segmento, hubo bajas reales en electrónicos e indumentaria.

shoppings indec

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Se vienen las elecciones legislativas 2025

Cómo llega la economía argentina a las elecciones del domingo: contexto y expectativas

Por Diana Chiani
Estas formas son útiles especialmente durante los días de calor extremo. Una rutina eficiente que cuida tanto el aire acondicionado como el bolsillo.

En simples pasos: cómo mantener el aire acondicionado prendido en climas cálidos sin gastar energía de más

Por Redacción
adios pava electrica comun: el electrodomestico que es tendencia por ahorrar energia y controlar la temperatura exacta de hervido

Adiós pava eléctrica común: el electrodoméstico que es tendencia por ahorrar energía y controlar la temperatura exacta de hervido

Por Andrés Aguilera
Ventas del Día de la Madre. 

Día de la Madre con bajo consumo: las ventas cayeron 3,5% pese a los descuentos y promociones

Por Redacción Economía