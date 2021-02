El comercio electrónico facturó casi 90 millones de pesos por día y Argentina fue el país que más creció

El 2020 fue el “año del ecommerce” y Argentina fue el país con mayor crecimiento en todo el mundo con 79% de incremento en las ventas online. El comercio electrónico facturó 89.2 millones de pesos por día en nuestro país durante el año pasado, lo que significa un incremento del 557% respecto a 2019.

El dato surge del informe anual de Tiendanube , la plataforma de comercio electrónico líder en América Latina, a partir del análisis de los datos obtenidos de la actividad de más de 40.000 comercios que ofrecen sus productos y servicios con la ayuda de la plataforma y la información brindada por eMarketer, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) y Statista.

En 2020 el comercio electrónico facturó 4,2 billones de dólares a nivel global. Es decir, un 27,6% más que el año anterior en que la facturación fue de 3,5 billones de dólares y, según los especialistas, se calcula que en 2021 el comercio electrónico mundial alcanzará una facturación anual de 4,9 billones de dólares.

América Latina fue una de las regiones del planeta que más creció alcanzando el 36,7% respecto de 2019. Por su parte, la CACE aseguró que durante el primer semestre de 2020 el ecommerce local creció 106%.

Con el indudable impulso de la pandemia, durante los primeros seis meses del último año -considerados el “boom del ecommerce”-, los negocios online vendieron en Argentina un total de 92 millones de productos a través de 54 millones de órdenes de compra. Incluso durante el primer semestre de 2020, 9 de cada 10 argentinos realizaron una compra online y 1 de cada 10 lo hizo por primera vez durante el tiempo de aislamiento.

Un crecimiento inesperado

Para 2020, la facturación anual registrada en Argentina, a través de más de 8 millones de transacciones de las tiendas nube, fue de 32.579 millones de pesos. Es decir, un 557% más que en 2019, mientras que el ticket promedio fue de $3.989.

Otro dato es que el crecimiento de la base de clientes de Tiendanube en 2020 aumentó 180% y ahora cuenta con más de 70 mil tiendas activas en toda América Latina. Además, el equipo de trabajo creció exponencialmente duplicando en sólo nueve meses la cantidad de colaboradores (150 en marzo a 330 en diciembre).

Para Victoria María Blazevic, Brand & Communications Manager de Tiendanuebe, el país no estaba preparado para tal crecimiento, pero supo responder y adaptarse a las nuevas circunstancias. “Previo a la pandemia no sé si estábamos preparados o no imaginábamos que podíamos estarlo, pero supimos responder bien y estar a la altura y las marcas supieron acompañar a los emprendedores y pymes. Nuestros clientes fueron ágiles en la toma de decisiones y se acomodaron al contexto” , sostuvo en diálogo con Los Andes y otros medios que participaron de la presentación del informe.

Por su parte, Gonzalo Latugaye, Brand & Communications Director de la empresa, destacó con orgullo que “con o sin preparación, Argentina fue el país que más creció en el mundo y respondió como mercado”.

Así mismo, enumeró algunos aspectos que aún pueden mejorar en 2021: “Creo que la parte de envíos y pagos son aspectos que siempre surgen para mejorar cuando hablamos de ecommerce en el país. También, mejorar la experiencia de los usuarios para que cada vez más gente se anime a comprar y ampliar la oferta de compañías que se suman al mundo online. Eso nos va a ayudar a seguir creciendo” , sostuvo Latugaye.

¿Qué fue lo más consumido por los argentinos?

Durante el 2020, el segmento de indumentaria se posicionó en la cima de las operaciones y acaparó el 46% de las compras. Le siguieron, al igual que en 2019, Accesorios de Moda y Salud y Belleza (ambas con un 8%).

Sin dudas, la revelación del año fue el segmento de Alimentos y Bebidas, que también representó un 8% de la facturación anual y disputa el puesto número 2 de los segmentos que más facturaron durante 2020 en Tiendanube. La evolución en el consumo de estos productos es probablemente, una consecuencia directa de la cuarentena. En tanto que el podio también lo cierra un rubro relacionado con el aislamiento: Casa y Jardín (6%).

En cuanto al dispositivo por el cual los consumidores accedieron a las compras, el 82% lo hizo por un dispositivo móvil, en tanto que el 18% lo hizo desde una computadora, una diferencia que se redujo en cinco puntos porcentuales en comparación con 2019.

Al igual que en 2019, Mercadopago fue el medio preferido de los compradores para abonar sus compras, con un 80% del total de los pagos realizados. Sin embargo, su uso se redujo un 11% respecto al año anterior, al mismo tiempo que creció el medio de Pago Personalizado, es decir, efectivo, transferencia bancaria o cheque, alcanzando el 17% del total de los pagos. Una posible explicación puede ser el ahorro que representó para los vendedores ofrecer este método y la posibilidad de brindar mayores descuentos a sus potenciales clientes. El resto del porcentaje corresponde a Todo Pago.

Por último, las redes sociales crecieron un 2% respecto a 2019 como canales de venta. Del total de las ventas realizadas, el 34% se concretaron por redes sociales, mientras que el resto por otros canales de venta. Del total de estas ventas, Instagram se llevó el 87% mientras que Facebook completó el total con el 13%.