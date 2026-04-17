17 de abril de 2026 - 11:36

El BID otorgará garantías por US$550 millones a Argentina para respaldar en el pago de deuda

El organismo internacional anunció un paquete que incluye apoyo para inversión privada y reformas estructurales. Se suman al aval del Banco Mundial.

El ministro de Economía, Luis Caputo, junto al presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn.

El ministro de Economía, Luis Caputo, junto al presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn.

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El BID otorgará garantías por US$550 millones y prevé financiamiento récord para 2026.

El BID otorgará garantías por US$550 millones y prevé financiamiento récord para 2026.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

En el marco de su gira por los Estados Unidos, el ministro de Economía, Luis Caputo, cosechó este viernes un nuevo respaldo internacional. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció que otorgará garantías por US$550 millones, una herramienta que permitirá a la Argentina acceder a préstamos con bancos privados para repagar deuda externa en condiciones mucho más favorables que las del mercado actual.

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El presidente del BID, Ilan Goldfajn, elogió el rumbo económico: “El gobierno y el pueblo argentino han hecho un gran esfuerzo para estabilizar su economía y avanzar reformas para el crecimiento. El Grupo BID acompaña este proceso con más escala y foco en resultados: apoyando reformas, movilizando inversión privada y desarrollando la infraestructura necesaria para sostener el crecimiento".

Goldfajn adelantó que el apoyo para 2026 podría superar los US$7.200 millones: "Prevé más de US$5000 millones en operaciones soberanas con el sector público, que incluyen financiamiento a proyectos y la provisión de una garantía por US$550 millones, que se sumará a las aportadas por otros organismos multilaterales", detalló.

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La estrategia de Caputo

En diálogo con Clarín y periodistas argentinos en Washington, Caputo explicó que estos movimientos no implican un aumento del stock de deuda, sino una mejora en su calidad. "Venimos trabajando hace mucho en financiamientos alternativos que son más accesibles en tasa, más baratos que el mercado. Entonces cuando algunos en el mercado decían, bueno, por qué no salen en el mercado o se perdieron la oportunidad, la respuesta es esta: es nuestra obligación refinanciar al país a la tasa más baja posible y esta tasa es mucho más baja de lo que hoy Argentina puede obtener en el mercado", señaló.

Luego sumó que "el dinero lo instrumentan los multilaterales mismos", lo que quiere decir que los los organismos son los que negociarán directamente con los bancos privados, aseguradoras y otras instituciones financieras para que otorguen préstamos a la Argentina.

Ilan Goldfajn y Luis Caputo
Ilan Goldfajn y Luis Caputo en Washington.&nbsp;

Ilan Goldfajn y Luis Caputo en Washington.

Caputo estimó que, gracias a las garantías de los multilaterales, la Argentina podría obtener préstamos a 6 años con tasas de entre el 5,5% y el 6,5%, mientras que en el mercado tradicional estas rondan el 10%. "Podemos acceder a fuentes de financiamiento, a instituciones a las cuales antes no teníamos llegada", dijo.

El ministro esbozó la hoja de ruta para reunir los US$10.000 millones necesarios para cubrir los compromisos de deuda pendientes:

  • US$4.000 millones: Provenientes de bancos privados con garantía del Banco Mundial (el doble del aval otorgado).

  • US$4.000 millones: A través de licitaciones de activos en el mercado interno (Bonar 2027 y 2028).

  • US$2.000 millones: Resultantes de la venta de activos mediante privatizaciones.

Las operaciones previstas deben ser aprobadas por los respectivos directorios del Banco Interamericano de Desarrollo.

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