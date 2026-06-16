16 de junio de 2026 - 19:26

El Banco Mundial aprobó US$2.000 millones para respaldar las reformas en Argentina

La decisión llega tras reuniones mantenidas por funcionarios argentinos en Washington y se suma a otros desembolsos y líneas de crédito gestionadas ante organismos multilaterales.

El Banco Mundial aprobó US$2.000 millones para respaldar las reformas en Argentina

El Banco Mundial aprobó US$2.000 millones para respaldar las reformas en Argentina

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Este martes, el Banco Mundial aprobó un paquete de financiamiento por hasta US$2.000 millones destinado a respaldar la estrategia económica de la Argentina y facilitar su regreso a los mercados internacionales de crédito.

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La iniciativa fue avalada por el directorio del organismo junto con la participación de la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA). El esquema combina distintas herramientas de garantía que permitirán movilizar préstamos comerciales en mejores condiciones financieras para el país.

El objetivo: reducir costos y atraer inversiones

De acuerdo con la información difundida por el organismo, el programa apunta a disminuir los costos de financiamiento, impulsar la inversión privada y acompañar reformas orientadas al crecimiento económico. Entre las metas mencionadas figuran la promoción de proyectos de infraestructura, el fortalecimiento de la competencia en distintos mercados y una mayor inclusión financiera para pequeñas empresas.

La estructura aprobada contempla una garantía basada en políticas del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y otra garantía otorgada por MIGA, mecanismo que permitirá respaldar operaciones por hasta US$2.000 millones. En conjunto representan el 95% del total que debe afrontar el país en concepto de vencimientos de deuda. En julio deberá desprenderse de US$4.300 millones.

Ajay Banga, presidente del Banco Mundial, junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno
Ajay Banga, presidente del Banco Mundial, junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno. (archivo)

Ajay Banga, presidente del Banco Mundial, junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno. (archivo)

Un respaldo clave frente a los compromisos de deuda

El anuncio adquiere relevancia en un contexto en el que Argentina enfrenta importantes vencimientos financieros durante los próximos meses. Según se indicó, el monto aprobado representa una parte significativa de las obligaciones externas que deberá afrontar el país.

Desde distintos sectores económicos destacaron que este tipo de avales mejora las condiciones crediticias y contribuye a reducir los riesgos asociados a futuras refinanciaciones. El economista jefe de la consultora PUENTE, Eric Ritondale, sostuvo que el Gobierno ya cuenta con los recursos necesarios para cumplir los compromisos previstos para julio y consideró que las garantías internacionales fortalecen la capacidad financiera del país.

La gira de Caputo y las negociaciones con organismos internacionales

La aprobación se conoció en paralelo a la gira que el ministro de Economía, Luis Caputo, realizó en Washington. Allí el funcionario mantuvo reuniones con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Cabe mencionar que para el primero se confirmó la aprobación de la segunda revisión del acuerdo (US$1.000 millones), en el segundo consiguió US$2.000 millones y en el último aguarda un desembolso de US$550 millones. También se suma otra línea adicional bajo análisis de la CAF por un monto de entre US$250 millones y US$500 millones.

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Por su parte, el presidente del BID, Ilan Goldfajn, destacó los avances logrados por Argentina en materia de estabilidad macroeconómica y remarcó la importancia de continuar movilizando recursos para sostener el crecimiento, la creación de empleo y la reducción de la pobreza.

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