El Banco Central volvió a comprar dólares y las reservas casi llegan a los US$46.000 millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró hoy otros US$32 millones y elevó las reservas hasta los US$45.779 millones. De esta manera, la entidad financiera continúa en la racha compradora y se encamina a llevar las reservas hacia los US$46.000 millones, algo que no sucedía desde septiembre de 2021.

En particular, este martes el BCRA se hizo de US$32 millones, entabló la décimo séptima rueda consecutiva de compras y cerró con un nivel de US$45.779 millones.

Comparado con el lunes, las reservas subieron en US$39 millones netos. El precio del oro también influenció en la suba de las reservas: el Gobierno posee 1,98 millones de onzas troy y su precio superó los US$5.000.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el organismo a cargo de Santiago Bausili lleva adquirido US$1.049 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC) desde que inició la “fase 4” del programa monetario. En el mismo indicó que comprará hasta el 5% del volumen diario operado en el mercado.

En ese sentido, el presidente del Banco Central enfatizó con que la entidad monetaria podría conseguir hasta US$10.000 millones en el año, dependiendo del aumento de la base monetaria respecto del PBI (Producto Bruto Interno).

“Compramos más dólares que ninguna otra administración”, dijo Bausili durante la presentación del programa monetario, en diciembre del año pasado.

Y es que la acumulación de reservas fue algo en lo que enfatizó el Fondo Monetario Internacional (FMI) en sus últimas conferencias. “Comenzó a un ritmo acelerado, lo cual es muy bueno”, señaló la vocera Julie Kozack.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y la titular del FMI, Kristalina Georgieva, mantuvieron un encuentro el Foro Económico Mundial de Davos. A la espera de la visita del organismo internacional, la funcionaria destacó el intercambio y apreció la “fuerte perfomance de la economía argentina” y el “progreso en la acumulación de reservas”.

Por otra parte, Caputo debe enfrentar el 1° de febrero un pago de intereses con el FMI por US$824 millones, luego de haber pagado US$4.200 millones a los bonistas el 9 de enero.