El Banco Central determinó que los bancos deberán mantener un 95% de "efectivo mínimo" diario: qué significa

El Banco Central ajustó una de sus principales regulaciones para los bancos del país. A partir de noviembre, las entidades financieras deberán mantener una integración diaria de “efectivo mínimo” que no podrá ser inferior al 95% , según la nueva Comunicación A 8350 difundida por la autoridad monetaria.

Se agotó la moneda del Mundial 2026 que conmemora a Maradona a pesar de la polémica en redes

Se agotó la moneda del Mundial 2026 que conmemora a Maradona a pesar de la polémica en redes

La medida, firmada por el presidente del BCRA , Santiago Bausili , modifica lo dispuesto en la Comunicación A 8302 y establece que el cálculo del efectivo mínimo pasará a realizarse “sobre la base del promedio mensual de saldos diarios de los conceptos admitidos a tal efecto, registrados durante el mismo período al que corresponda su cumplimiento” .

En concreto, las entidades deberán cumplir con “una integración mínima diaria de efectivo mínimo de pesos” equivalente al 95% del total exigido.

“Esta integración, determinada como la suma de los saldos de los conceptos admitidos (registrados al cierre de cada día) no podrá ser inferior al 95% de la exigencia de efectivo mínimo total en pesos del período, determinada conforme a lo previsto en el punto 1.2. del texto ordenado sobre Efectivo Mínimo”.

La norma de “efectivo mínimo” se explica como el dinero que los bancos están obligados a guardar, sin posibilidad de utilizarlos, y sirve para garantizar que posean cierta liquidez en el sistema financiero .

De esta manera, el BCRA busca genera una menor volatilidad en las tasas de interés, asegurándose de que la demanda de dinero sea estable y predecible.

Ayer, el Gobierno anunció que en la licitación logró adjudicar $6,86 billones con rollover del 57%, habiendo recibido ofertas por un total de $7,84 billones.

De este modo, el Gobierno enfrentó su primer test ante el mercado financiero luego del respaldo conseguido en las urnas, en una licitación en la que el Tesoro Nacional apuntaba a financiamiento para renovar deuda por $12 billones.

La operación quedó en cabeza del ministro de Economía, Luis Caputo, dado que aún no fue designado en forma oficial el reemplazante de Pablo Quirno, quien asumió en la Cancillería el pasado martes.