El Banco Central cerró diciembre con compras de casi US$ 2.000 millones

El Banco Central (BCRA) aceleró la acumulación de reservas en el último mes del año al comprar unos US$ 1.987 millones en el mercado cambiario en diciembre, impulsado por el programa de incentivo a las exportaciones del sector soja, y logró cerrar el año cumpliendo con la meta fijada en el acuerdo con el FMI.

En concreto, el BCRA terminó la rueda de hoy con compras por US$ 133 millones y en el año alcanzó los US$ 5.824 millones, superando la marca de compras netas registradas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) del 2021.

Según datos de mercado, el Programa de Incremento Exportador (PIE) -conocido como dólar soja 2- acumuló ingresos por US$ 3.154 millones en su segunda edición, por lo que supera así el compromiso del sector agroexpoertador de liquidar soja y derivados, como harinas y aceites, por al menos US$ 3.000 millones desde el lanzamiento del programa el 28 de noviembre último.

La mayor liquidación del campo se sumó a la coordinación más fina del Gobierno en su conjunto para la asignación de divisas para la importación, a través del SIRA.

A falta de la información que el BCRA actualizará esta tarde, las reservas internacionales terminaron ayer en US$ 44.166 millones, por lo que en el mes crecieron US$ 6.161 millones y, en el año, se incrementaron en US$ 4.666 millones.