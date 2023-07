“El aeropuerto de Mendoza está creciendo y va a requerir una ampliación”

En una recorrida por la nueva terminal de partidas de Ezeiza, el CEO de AA2000, Daniel Ketchibachian, se muestra orgulloso de los resultados que han obtenido con la inversión realizada. Principalmente, destaca la fluidez de la aeroestación y la tecnología que permite que todo el proceso se haga de una manera mucho más armónica y rápida. El moderno aeropuerto tiene muchas comodidades para los viajeros, negocios con precio “de calle” y alta seguridad que mejora sustancialmente los controles. Durante la charla distendida con periodistas, el ejecutivo habla del presente de la compañía, los desafíos del negocio y deja un lugar para hablar del volumen creciente de trabajo que hay en Mendoza.

- ¿Cuánto cambió la tendencia en el mercado aerocomercial post pandemia?

-En cuanto al número de pasajeros, actualmente estamos experimentando una disminución del 13% en los vuelos internacionales en comparación con 2019, mientras que en los vuelos domésticos estamos registrando un incremento. En cuanto a tendencia, algo muy interesante son los “nómades digitales”. Hoy la gente que tiene más tiempo para el ocio y para su vida personal. Muchos trabajan a distancia o de forma remota y todo ese grupo de usuarios se sumó a los vuelos que antes no estaban. Entonces, el corporativo bajó un poquito, pero se incrementó mucho la cantidad de gente que ahora tiene más tiempo. Por ahí se va un viernes o un lunes y está trabajando remoto y se fue cinco días y eso antes no existía.

En mi época, por ejemplo, si no estabas en la oficina, no estabas trabajando. Y hoy eso no sucede y eso incrementó un montón los vuelos, sobre todo el cabotaje. Estamos haciendo encuestas para poder identificarlo, cuánto es, pero muy grande ese movimientno.

- ¿Qué es lo que está requiriendo el nuevo pasajero como servicios dentro de la aeroestación?

-Tiene una demanda muy intensiva de Wi-Fi. Nosotros tenemos en todos los aeropuertos Wi-Fi libre, ilimitado y gratuito, eso es clave. Cargadores, fundamental. Lugares para sentarse y poder trabajar en los aeropuertos, que lo estamos haciendo en casi todos, eso es importantísimo. Reducción de tiempos de espera porque los viajes son más cortos. Antes la gente se iba dos semanas, tres semanas, hasta un mes. Hoy los viajes son cuatro o cinco días, un fin de semana largo. Y por eso piden reducción de tiempos. En cuanto a los controles, los check-ins, por eso todo lo que se trabaja en los puestos de self check-in, en el check-in anticipado, en el despacho de la valija y en los controles en el aeropuerto para hacerlos fluidos y que no pierdas tiempo en el aeropuerto.

- ¿Por qué invierten en una nueva terminal en Ezeiza?

-Costó 230 millones de dólares. Ezeiza es el emblema de la entrada al país, por lo cual es un orgullo, como entrada y salida del país. Si bien hoy Aeroparque tiene un 25% de vuelos internacionales, Ezeiza tiene todo lo que es larga distancia, las principales capitales del mundo conectan desde Ezeiza. Entonces es fundamental la tecnología que tenga ese aeropuerto y la conectividad. La nueva terminal tiene fluidez en la operación, controles automáticos, lo que te decía antes, reducción de tiempos en todos los procesos y eso es lo que te lo da la tecnología y la inversión realizada.

La nueva terminal de partidas en el aeropuerto de Ezeiza. (Prensa AA2000)

- Operan prácticamente la mayoría de los aeropuertos de Argentina, ¿Cuáles son las inversiones que tienen previstas y en dónde?

-Estamos invirtiendo en los aeropuertos de Río Hondo, San Rafael y Santa Rosa. Se está avanzando en San Juan inauguramos una etapa y se está viniendo otra etapa. Estamos también analizando algunas pistas para invertir como La Rioja, Salta, Formosa, Resistencia. Aeroparque sigue avanzando.

- ¿Con este aumento de vuelos de cabotaje es necesario volver a abrir El Palomar?

-Hoy El Palomar técnicamente no está cerrado, pero las aerolíneas que lo operaban hoy están en Aeroparque y Ezeiza. Y no hemos tenido pedidos para operar en El Palomar. Por lo cual, hoy está de esa manera. Si es necesario o no, va a depender de la política aerocomercial del momento y de que alguna línea aérea realmente quiera usar el aeropuerto. Por ahora no hay requerimientos.

- ¿Qué tienen previsto para Mendoza?

-Mendoza es un aeropuerto que si bien no hace mucho se hicieron inversiones, por suerte está creciendo mucho y va a requerir una ampliación. Nosotros estamos trabajando en los proyectos de ampliación de la aerostación, no está en las obras que están saliendo ahora inminentemente, pero estamos convencidos de que en el futuro plan de obras seguramente va a ser contemplado.

Interior terminal Ezeiza

- ¿Y qué está pasando con San Rafael? ¿Inauguraron la pista y ahora qué se viene?

-Ahora estamos haciendo la terminal que está avanzando, es una terminal que va a demorar 15, 16 meses. Para San Rafael me parece espectacular, yo estuve hace poco ahí, conociendo productores locales, empresariado local y entendimos la importancia que tiene para ellos esa conectividad, por lo cual va a quedar una pista que ya está buenísima y una terminal acorde a la operación de ese aeropuerto.

- ¿Dónde consideran que está el futuro del negocio para los próximos 5 años?

Nosotros apuntamos siempre a cumplir nuestra función principal que es generar la infraestructura del país para poder crecer sin límites. El de Argentina es un modelo poco usual en el mundo, un país con 35 aeropuertos no es usual, donde hay mucha concentración en algunos y menos en otros. Esto te obliga a ser muy quirúrgico en las inversiones porque obviamente no puedes invertir en todos los aeropuertos a la vez porque no tienes la economía de escala para hacerlo, pero tenemos que asegurar que cada línea aérea que quiera operar en el país tenga un lugar para poder hacerlo. Esa es nuestra función, que siempre haya lugar. Entonces, nuestro objetivo es seguir con un plan de obras lógico, inteligente, que permita captar todo el crecimiento que se venga en el país para el futuro, en lo que estamos muy confiados en que sucederá.

Nueva terminal de partidas de Ezeiza

Se generaron más de 2500 puestos de trabajo, directos e indirectos, durante un período de tres años para la construcción de la nueva terminal de partidas que tuvo un costo de 230 millones de dólares. La capacidad de pasajeros se ha aumentado a 30 millones al año. El diseño arquitectónico de la terminal incluye una estructura edilicia en forma de un zeppelin gigante a la altura del primer piso. A través de esta estructura, los pasajeros pueden acceder al área de controles de seguridad, migraciones, comerciales y a los sectores de pre-embarque.El nuevo edificio, diseñado con un enfoque integral en su recorrido, tiene una superficie de 50 mil metros cuadrados. Presenta un diseño de check-in con cinco islas independientes que cuentan con 150 mostradores. Además, se han instalado 68 de auto-check-in y 24 puestos de despacho automático de equipaje.