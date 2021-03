Eduardo Hecker: “En pandemia, el Nación asistió a empresas de Mendoza por más de $10 mil millones”

A unos días de inaugurar una nueva sucursal del Banco Nación en la provincia, que se suma a las 36 que ya tiene operativas y el centro de atención pyme Nación, Eduardo Hecker, presidente de la entidad, habló con Los Andes, sobre cómo es el trabajo con la provincia, la importancia de Mendoza y cuáles son los desafíos que le restan.

Se mostró optimista sobre la recuperación de la economía pero admitió que va a ser dispar y que la inflación sigue siendo un problema en el que hay que trabajar.

-¿Cómo está la relación con el gobierno de Mendoza?

-Desde que yo estoy aquí siempre hemos intentado mantener la buena relación. Hemos mantenido la asistencia financiera que Mendoza necesita. El banco no le ha restado apoyo y en todo caso cuando ha habido algún inconveniente, no fue fruto de una negativa del banco, sino de cierto en lentitud en los procesos que tenían que ver con la provincia. A este conducción del banco Nación le interesa seguir trabajando con el gobierno y la provincia de Mendoza, creemos que allí hay una relación fructífera.

-¿Este año tienen que renovar el convenio de agente financiero?

-Estamos discutiendo la renovación de agente financiero, el plazo vence a mitad de año. Se podría renovar por una año más pero nosotros queremos establecer un marco más estable. También para la tranquilidad de la provincia de Mendoza y que cuente con la asistencia del banco Nación.

-El Nación ha sacado varias campañas muy atractivas para el consumidor, cómo fueron las motos, pc y celulares con cuotas sin interés, ¿Qué participación ha tenido Mendoza?

-La verdad es que en todos los casos, los créditos que el Banco Nación ha otorgado en Mendoza es superior al porcentaje de participación del provincia en el PBI (NdR 4,5%). Nosotros no solo asistimos al sector privado tanto para empresas como para consumo. Para dar una idea: Mi Moto en Mendoza representó el 10,5% del total país. El plan PC Docentes unos 2693 que ya recibieron el producto, es decir, el 9,91% del total país.

-Están enfocados en créditos para el consumo...

-Nosotros le prestamos mucha atención al consumo, porque sabemos que hay mucho consumo postergado. En la pandemia muchas familias vieron afectados sus ingresos y ahora que esto está mejorando, pueden pensar en consumir algunas cosas que son esenciales. El teléfono celular no es sólo un medio para comunicarse sino que también sirve para hacer transacciones y también para el trabajo de una infinita cantidad de personas. La moto es un proyecto de consumo sino también aspiracional.

Entonces estamos trabajando varias puntas y en ese esquema también incorporamos la PC de Docentes.

El banco Nación está en todo el país y tiene mucha capilaridad y lo que vemos es que cuando ofrecemos estos productos crediticios que se adecuan a las posibilidades de la gente, son exitosos. Ahora tenemos preparados uno de kits de herramientas y otro de cuidado personal.

-¿Hay nuevas líneas para hipotecarios?

-Sí, pero no puedo dar muchas precisiones porque estamos discutiendo las condiciones. El tema hipotecario ha sido un tema complejo. Nos interesa volver con productos nuevos para la compra de vivienda, pero estamos en un armado de propuestas. Por supuesto que queremos volver con un producto que sea lógico y accesible para la gente.

-Y durante la pandemia, ¿Cómo fue la asistencia a empresas?

Durante la pandemia, el Banco nación brindó asistencia financiera a empresas de Mendoza por más de $10 mil millones. En préstamos para empresas, se otorgaron $8.246 millones en 5.995 operaciones. En líneas para emergencia $3.673 millones en 16.413, lo que su más de $10 mil millones sólo en pandemia. Es un número significativo. Si a eso le sumamos los préstamos de línea blanca, motos y computadoras, La presencia del banco Nación es muy importante en Mendoza con 36 sucursales.

-¿Cómo ve al sector vitivinícola?

-El banco Nación como todos los años ya tiene disponibles sus líneas de asistencia crediticia para la vendimia que son de cosecha y acarreo y que todavía están abiertas. Vemos que hay empresas del sector con planes de expansión, por lo que estamos acompañando. Además, en nuestra opinión la provincia de Mendoza es un eje importantísimo cuanto al turismo a nivel nacional y también regional. Es enorme el potencial por su turismo nacional y de alta gama y la verdad es que las empresas están trabajando. Por eso para nosotros es muy importante, poder asistir a las bodegas no sólo desde el punto de vista productivo y de comercio exterior sino también desde el punto de vista del turismo.

-Durante la pandemia tuvieron un alza de la mora tanto en la banca empresa como en la banca individuo’

-Todavía no tenemos esos datos por la regulación del Central que no nos permite contabilizar. A partir de su vencimiento veremos cuál es la situación real. Pero han hecho las previsiones de las carteras para no tener ningún tipo de problema.

-¿Cómo avizora la economía para el 2021?

-El banco, aunque no es completa, es una buena pantalla para mirar la realidad. En el consumo vemos que hay mucho consumo atrasado y eso es un motor fuerte para el desarrollo. El crecimiento de la Argentina sabemos que es el mercado interno. Después veo disparidades sobre cómo se va a poner en marcha la economía en un mundo tan extraño, atravesado por la pandemia. Y en el caso de Argentina, además atravesada por un periodo que dejó a nuestro país muy mal. Antes de que asumiría el presidente Fernández, el gobierno anterior tuvo una inflación del 74% con una caída del PBI. Todas esas recetas de subir la tasa, terminan en esto. Cuando yo llegue al banco Nación la tasa era del 74%, lo primero que hacemos es bajar las tasas, porque si no hay forma de trabajar y eso fue un acierto. Con esa tasa del interés del 54% y el año pasado bajó pero todavía sigue siendo, como dice Guzmán, uno de los problemas que hay que atacar.

Veo un crecimiento de la economía dispar. Es probable que la cosecha del agro tradicional arrojen un incremento del orden de los 5 mil millones de dólares. Soy optimista, tanto en los aspectos macro como los micro. Creo que sí como dijo Guzmán tenemos la tarea de bajar la inflación.

Perfil

Eduardo Hecker: Tiene una vasta tracyectoria en el sector público. Es Licenciado en Economía egresado de la Universidad de Buenos Aires. Se ha desempeñado en diferentes cargos. Entre ellos fue secretario de Desarrollo Económico de CABA. Desde 2006 a 2009 fue designado presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Hasta su nombramiento como presidente del Banco Nación en 2019, se desempeñó como director de DEL consultores.