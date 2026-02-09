Economías regionales: cierre de 2025 con más actividades en rojo que en verde

El cierre de 2025 dejó un mapa heterogéneo para las economías regionales , según el último informe del Semáforo de CONINAGRO . El relevamiento mostró que solo cuatro actividades lograron ubicarse en verde, mientras que la mayoría permaneció en amarillo o rojo, reflejando dificultades estructurales que persisten en el tiempo.

Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este martes 10 de febrero

El informe —que se publica de manera ininterrumpida desde hace más de una década— evalúa la situación de 19 cadenas productivas a partir de tres componentes clave: negocio, productivo y mercado. El primero analiza la evolución de precios y costos; el segundo mide área sembrada, stock y niveles de producción; y el tercero observa el desempeño del consumo interno y el comercio exterior.

Las actividades que cerraron diciembre en rojo fueron yerba mate, arroz, papa, vino y mosto, hortalizas y algodón. En todos los casos, el principal problema estuvo en el componente negocio. Los precios percibidos por los productores quedaron por debajo de la inflación y del aumento de los costos operativos, lo que deterioró la rentabilidad y limitó la inversión.

La vitivinicultura aparece como uno de los sectores más comprometidos. En noviembre, el precio promedio pagado al productor fue de $343 por litro, con una caída mensual del 11% y una suba interanual de apenas 4%, muy lejos de la inflación acumulada. A esto se sumó un consumo interno en baja y exportaciones que retrocedieron 4% en dólares durante 2025, mientras crecieron con fuerza las importaciones.

En arroz, pese a una mejora mensual del 9% en diciembre, el valor real quedó 18% por debajo del nivel de un año atrás. El algodón, en tanto, enfrentó una doble presión: precios con una suba interanual limitada y una caída del 19% en la superficie sembrada para la campaña 2025/26, junto con un retroceso significativo en exportaciones.

Verde para las cadenas más competitivas

En el otro extremo se ubicaron bovinos, ovinos, granos y miel, las únicas actividades que lograron cerrar el año en verde. En estos sectores, los precios crecieron por encima de la inflación, permitiendo sostener márgenes positivos incluso en un contexto macroeconómico complejo.

El caso bovino fue el más contundente: los precios del novillito y del ternero acumularon un aumento interanual del 97%. Este desempeño se apoyó en un consumo interno que volvió a crecer y exportaciones que superaron los USD 5.000 millones.

Granos también consolidó su liderazgo, con precios promedio que crecieron 42% interanual y una campaña 2025/26 que proyecta un aumento del 22% en producción. El informe destaca que este complejo sigue siendo el principal sostén del comercio exterior argentino.

Amarillo: recuperación lenta y frágil

Nueve actividades permanecieron en amarillo: forestal, maní, leche, tabaco, cítricos dulces, mandioca, peras y manzanas, aves y porcinos. En estos sectores, las señales fueron mixtas, con precios que no acompañaron la inflación y costos elevados que ralentizaron la recuperación.

La actividad porcina fue el único cambio del mes, al pasar de verde a amarillo. Aunque la producción creció y el consumo interno se mantuvo firme, las importaciones se dispararon y superaron ampliamente a las exportaciones, generando presión adicional sobre el mercado interno.

Una mirada de largo plazo

El análisis histórico del semáforo muestra que los problemas de las economías regionales no son coyunturales. Ocho de las 19 actividades relevadas pasaron más de la mitad del tiempo en rojo en la última década. La vitivinicultura y los cítricos dulces encabezan ese ranking, seguidos por lechería y arroz.

Del otro lado, carnes, maní y granos mostraron trayectorias más estables, con una mayor proporción de meses en verde, lo que refleja estructuras más competitivas y mejor inserción en los mercados.

En 2025, las actividades relevadas exportaron USD 59.160 millones, un 29% por encima del promedio histórico. Sin embargo, el 78% de esos ingresos provino del complejo granario y otro 8% del sector bovino, dejando al resto de las economías con una participación marginal.

En importaciones, se destacaron los fuertes aumentos en cítricos dulces, maní y vitivinicultura, un factor que suma presión sobre los productores locales y expone la fragilidad de varias cadenas.

El semáforo de diciembre confirma que las economías regionales siguen atrapadas entre costos en alza, precios rezagados y mercados externos exigentes. Con pocas actividades logrando despegar, el desafío hacia 2026 será transformar los verdes aislados en una tendencia más amplia y sacar del rojo a sectores que arrastran más de una década de dificultades estructurales.