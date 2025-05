Dólares debajo del colchón: en qué sectores de Mendoza impactaría el gasto que promoverá el gobierno

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anticipó que las condiciones de incentivo para que esto suceda todavía no son publicadas debido a que se trabaja en un encuadre jurídico con el objetivo de que se cumplan las normas nacionales e internacionales. Por otra parte, se pretende que se los beneficios propuestos no deban pasar por el Congreso con el fin de acelerar su aplicación. Más allá de esto, se estima que pronto se anunciarán las medidas para que los dólares guardados se destinen al circuito comercial de consumo en donde no se pedirían demasiadas explicaciones sobre el origen de los fondos.