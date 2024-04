Dólar hoy: tras la suba de $ 20, a cuánto se vende en Mendoza la opción más barata

El martes el mercado cambiario en Argentina experiment贸 movimientos significativos, con el d贸lar blue a la suba mostrando un avance de $ 23 respecto al inicio de la semana en Mendoza. Hoy mi茅rcoles 17 de abril, la cotizaci贸n paralela es de $1.038 para la venta, en tanto que para al compra en las cuevas se recibe a $1.015.

Desde el primero de marzo, cuando alcanz贸 los $1.050, el d贸lar blue hab铆a mantenido una meseta que lo llev贸 por debajo de los $1.000 y redujo la brecha con el d贸lar mayorista por debajo del 15%. Sin embargo, en las 煤ltimas siete jornadas, registr贸 un aumento de 50 pesos, situando la brecha en un 19,17%.

Tras el ajuste diario de mercado oficial, de cincuenta centavos sobre la cotizaci贸n del d铆a anterior, el valor de apertura de la rueda de negocios en el Banco Naci贸n es de $ 887,50 para la venta (el promedio de venta en los otros bancos es de $ 912,62); en tanto que para la compra es de $ 847,50,

En tanto que con aplicaci贸n de impuestos (30% de impuesto pa铆s y 30% de ganancias), en el Banco Central se cotiza a $ 1.420, valor que tambi茅n equivale al valor de d贸lar tarjeta.

El Banco Central (BCRA) registr贸 ayer su menor saldo comprador de d贸lares del mes de abril, con la adquisici贸n de U$S 93 millones, lo que suma un total positivo de U$S 15.564 millones. Este resultado impuls贸 las reservas, que aumentaron en U$S125 millones, alcanzando los U$S 29.358 millones.

Por otro lado, el d贸lar MEP y el Contado Con Liquidaci贸n (CCL) tambi茅n continuaron su tendencia alcista. El MEP subi贸 un 1,55%, alcanzando $ 1.032,22, valor que a煤n lo sostiene como la opci贸n m谩s econ贸mica del mercado para la comprar de divisa norteamericana. Mientras que el CCL aument贸 levemente hasta los $ 1.076,96 para la venta.