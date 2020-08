Dólar hoy: en cuánto cotiza y cómo aprovechar al máximo el “dólar libre”

En los bancos el dólar cotiza a $73,03 para el segmento comprador, y se vende en $78,02, y con el 30% correspondiente al impuesto País, sube a $101,42, en promedio. En el banco Nación la divisa se compra en $72,75 y se venden en $77,75 ($101,08 a valor “turista”, o “solidario”).

En el mercado paralelo, e ilegal, la divisa se vende en 133, y para la compra la cotización alcanza los $137.

En tanto que en otros instrumentos destinados a obtener dólares, pero que no implican la compra directa, como son el “dólar bolsa” o el “contado con liqui”, experimentaron una baja este martes y cotizan a $126,51 y $ 129,33, respectivamente.

Cómo aprovechar la compra para ahorrar

La forma más conveniente para adquirir divisas para ahorrar, y la única legal (de forma directa, porque las operaciones en la bolsa también están enmarcadas dentro de las normativas), es a través de los bancos y por la web de cada entidad.

A este mercado se le denomina Mercado Único y Libre de Cambio (MULC), aunque desde fines de 2019 dejó de ser libre y pasó a tener un cupo mensual de u$s200. No obstante, los economistas advierten que su precio es bajo, en relación a los valores de mercado, es que de acuerdo a la oferta y a la demanda, el dólar hoy se negocia en hasta $137, muy por encima de los $102 que se puede llegar a pagar en los bancos con impuesto y todo.

Así, el economista Daniel Garro de Value International Group explicó que cualquier alternativa que permita comprar dólares en un mercado más o menos libre, es una buena opción.

No obstante, señaló que en la medida de lo posible hay que comprar los u$s200 mensuales en los bancos y atesorarlos, no revenderlos, porque “hoy el dólar está barato pero seguirá subiendo”. De manera que si hoy se vende lo ahorrado, es posible que luego no pueda comprarse porque el tope mensual seguirá existiendo.

“Cualquier dólar que funciona en un mercado más o menos libre es bueno tenerlo como mecanismo de cobertura. Por supuesto que recomiendo comprar los u$s200 mensuales y guardarlos, porque están muy baratos, el Gobierno está regalando dólares prácticamente así. Tener dólar MEP es bueno tenerlos como si fuera en una caja de seguridad, uno hace una operación y los reserva, paga comisiones cuando compra y vende, pero no todos los meses como sucedería con una caja de ahorro”, señaló el economista.

El tema es que mientras que el Banco Central no autorice las operaciones en las casas de cambio, la única forma seguirá siendo

Mientras el Banco Central siga sin autorizar a las casas de cambio a poder abrir sus puertas por la cuarentena, la única forma de comprar el cupo de u$s 200 es a través del Home Banking, y abrir una cuenta en moneda extranjera tiene un costo.

Quienes tienen cuenta sueldo, pueden tener bonificad la cuenta dólar, o tenerla incluida dentro de algún paquete de productos, pero quienes deben cubrir el mantenimiento mensual de la caja de ahorros en dólares, pueden llegar a tener que afrontar el pago de hasta u$s11 mensuales.

Ante esta situación, existe una alternativa en la banca digital, en donde las que tienen caja de ahorro en dólares la ofrecen de forma gratuita, la dificultad será a la hora de tener que extraerlos, porque habrá que transferirlos a alguna cuenta bancaria tradicional para poder retirarlos.