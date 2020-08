Dólar hoy Argentina: cómo reacciona la divisa en un día sin mercados

El dólar se compra en $100,54 en promedio en los bancos, con el impuesto País incluido. Su valor de venta es de $77,34, y las entidades compran la divisa en $ 72,36.

En tanto que en el mercado paralelo, el “blue” cotiza en $127 para la compra y en $132 para la venta. La brecha alienta el denominado “puré”, que implica adquirir divisas en el banco por alrededor de $100,54 (hasta u$s200 por mes), para luego venderlos a los llamados “arbolitos” y obtener una ganancia de hasta $5.292 (se compran dólares por un total de $20.108 y se venden por $25.400).

Si bien se trata de una operación ilegal, y que no está regulada por el Banco Central, por lo tanto no hay garantías, se trata de un mecanismo muy utilizado por quienes quieren hacer una diferencia al mes. No así, para quienes pretenden ahorrar, porque con el cepo y el aumento constante de la divisa frente al dólar, será poco probable recuperar lo que se hubiera vendido.

Es que para fin de año se espera que el dólar alcance los $86,4, o $112,32 con el impuesto País incluido, de acuerdo con los economistas participantes del Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central de este mes. En este caso, es de esperar que el blue se acerque más a los $140, o a su máximo histórico.

En tanto que la cotización del “dólar bolsa” alcanza los $124,19, es decir el precio que hoy tienen los títulos adquiridos en pesos, pero que pueden ser vendidos en dólares y en el país. Y el “contado con liqui”, títulos que se compran en pesos y se venden en dólares en el extranjero, cotiza en $126,77.