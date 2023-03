Dólar cara chica: por qué cada vez se paga menos y hasta se toma el número de serie

Que en algunos lugares no los reciben, que pueden llegar a valer menos, que son viejos y otras tantas afirmaciones, lo cierto es que los dólares “cara chica” desde hace un tiempo a esta parte, estos billetes norteamericanos emitidos hasta 1996 no están exentos de la polémica. Ahora, en algunos bancos mendocinos han empezado a registrar el número de serie cuando son depositados, evitando el “rulo” para conseguir “cara grande” y venderlos en el mercado ilegal a un mayor valor.

Según pudo averiguar Los Andes a través de la consulta a distintas entidades bancarias, en algunos casos la reducción de su costo llega a ser del 20%. Asimismo, para aquellos que quieren hacer el “rulo” de depositar los cara chica y algún tiempo después retirar cara grande, en determinados casos se ha empezado a tomar el número de serie de los billetes que el cliente ha entregado para tenerlo en cuenta al momento del retiro.

“Es cierto que desde hace un tiempo se generó un mito sobre los dólares cara chica y la realidad es que su valor es el mismo que el de cualquier otro. Es algo que ha aclarado hasta la Reserva Federal, la diferencia es que es más antiguo. Producto de la inflación, nosotros no tenemos la cultura que un billete perdure tanto tiempo, pero es como si hiciéramos una diferencia de valor entre uno de 100 pesos que tiene la figura de Roca y otro con Eva Perón”, comentó Sergio Giménez, secretario General de la Asociación Bancaria Mendoza.

El bancario reconoció que existen algunas entidades donde se está llevando adelante un seguimiento de los billetes para evitar “avivadas”. “Por una cuestión de operatividad, si sucede que en algunos bancos se toman recaudo contra personas al parecer se dedican al cambio ilegal y aprovechan que en el banco hay dólares de cara grande y pretenden cambiarlos por los de cara chica. Es para evitar que el que depositó de manera física los billetes más viejos, luego pretenda llevarse los más nuevos y sacar una diferencia económica. Pero más allá de eso no hay otras medidas”, declaró Giménez.

Los billetes "cara chica" son 100% legales y tienen el mismo valor que cualquier otro.

Por qué se paga menos el dólar cara chica

Tal como se ha aclarado en reiteradas ocasiones, los dólares llamados cara chica tienen el mismo valor, con la salvedad que tienen una mayor antigüedad, por lo que pueden estar dañados en algunos casos. “Son billetes 100% legales y con el mismo valor que los otros. Sin embargo, en el circuito informal es otra cosa y si es real que lo reciben a menor valor de cambio”, reconoció el titular de La Bancaria.

“Siempre hay inescrupulosos que terminan haciendo negocios con eso. Por ejemplo, se genera un temor en la gente que el que tiene un pequeño ahorro en estos billetes se termina asustando y prefiere ir a cambiarlo a los ‘arbolitos’ del microcentro antes de perder el valor. Pero la realidad es que ni el Banco Central ni la Reserva Federal de Estados Unidos han hecho alguna recomendación sobre el tema”, aclaró sergio Giménez.

Qué pasará con el dólar por Silicon Valley Bank

Tal como se ha conocido en los últimos días, Estados Unidos y el mundo está expectante por lo que pueda suceder por el colapso de Silicon Valley Bank y la intervención de la Reserva Federal. Al respecto, Giménez señaló: “Si nos retrotraemos a la experiencia de 2008, podemos pensar que todo puede terminar en catástrofe. No hay banco que resista lo que sucedió con los retiros del Silicon Valley Bank”.

Sin embargo, en Argentina y Mendoza todavía no se ha visto una reacción al respecto: “Todavía es todo muy reciente, pero por ahora no ha habido actividad inusual en las cuentas en dólares o retiros masivos de dinero en Mendoza. Todo está tranquilo, pero eso no quita que en una semana pueda cambiar el panorama”, completó el Secretario General de La Bancaria.