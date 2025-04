Doce empresas se quedaron con el cupo de mosto para exportar a EE.UU. pero hay controversia

Así un total de doce empresas resultaron beneficiadas con la distribución de estos cupos. Gancia , fue la más beneficiada. Es que entre las ya conocidas en el rubro, la empresa que más cupo logró fue Cepas Argentinas con 13.464 toneledas, la empresa que tiene en su poder marcas como Gancia y Dr. Lemon se quedó con un tercio del negocio. Luego le sigue Juviar con 8.955 toneladas, ubicada en Lavalle, más conocida como la ex Cartellone, del grupo alemán Döhler y en la cual alguna vez tuvo participación Vicentín.

uva mosto lagar.jpg

Las nuevas exportadoras de mosto y controversia

Este año se otorgaron los permisos de exportación a nuevas empresas, entre ellas Incovit, Orion Juice y Uvas Argentinas, que participaron como nuevos postulantes y recibieron cupos en proporciones iguales. Sin embargo, fuentes del sector aseguraron que es probable que se impugne el cupo de una de estas tres empresas ya que consideran que no cumple con los requisitos. Esto se resolvería en la reunión que la cámara tiene previsto el jueves próximo pero podría ser un tema fuerte de controversia. De hecho, San Juan Juice and Wine, que también se había postulado como nuevo exportador, no logró acreditar los requisitos exigidos por la normativa y quedó fuera del reparto.