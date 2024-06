Diego Simonet, el crack del handball que crece con sus juegos de mesa en Argentina y Francia

Diego “Chino” Simonet no es solo uno de los deportistas más destacados de la historia argentina y el estandarte de una generación dorada del handball nacional (con cuatro clasificaciones consecutivas a los Juegos Olímpicos, dejando afuera en tres a una potencia como Brasil). El jugador del Montpellier francés es además un exitoso empresario de juegos de mesa, los cuales desarrolla con DS4 Games.

“Olympikos” es su más reciente lanzamiento y en París 2024 estará en los espacio de ocio de la delegación nacional en los Juegos Olímpicos. El mismo, además, podría para Los Ángeles 2028 convertirse en el juego oficial de la competencia. Algo que ya sucedió con “El secreto de la Torre Eiffel”, un juego de su autoría que se vende en la tienda oficial del icónico monumento francés. La trilogía lo completa “1812″, un juego en honor a la creación de la bandera argentina. Además, en su faceta de empresario, el “Chino” está desarrollando la aplicación iDisko, “un boliche en tu casa”.

Diego "Chino" Simonet con la camiseta de Los Gladiadores: Foto: SCA/@GermanPaezFoto

- ¿Cómo nació Olympikos y de qué trata?

- Nació en Tokio, cuando estaba jugando los Juegos. Iba seguido a la tienda oficial y no había un juego con la temática. Tampoco nunca había jugado un juego de mesa de los Juegos Olímpicos, así que dije: “Tengo que trabajar y ponerme a hacer un juego de los Juegos Olímpicos”. Pero tenía que ser de varios deportes, no solo de uno, porque eso ya existe y no hay ningún juego que exista con la temática de los Juegos Olímpicos. Ahí surgió la idea y lo que más quería era unir también los Juegos Paralímpicos, los Juegos de Invierno, y que uno descubra todos los deportes de estos Juegos Olímpicos.

Era un reto que era bastante difícil, pero, con el estilo de juegos que solía hacer, iban bastante bien. Poco a poco fue tomando color, y aún más cuando contacté a Antonin Boccara, que es el otro autor del juego, que es un autor de juego profesional, muy reconocido en Francia y en el mundo de los juegos de mesa. Junto a él; Sebastián Domenech, un artista argentino; y Mariano Ayerdi, que hace 3D, empezamos a hacer las imágenes, el dibujo de todos los deportes, y fue tomando color. Tardamos tres años y medio en hacer el juego.

- ¿De dónde viene tu pasión por los juegos de mesa? ¿Cómo se transformó en una empresa?

- Siempre me gustó jugar y hacer actividades y proponer juegos todo el tiempo. Cuando me surgió la idea del primer juego, “1812″, yo no quería que quedara en amigos o familia porque la verdad que estaba muy bueno. Empecé a informarme, a investigar y a intentar crear un juego como los otros, como los que se consiguen en las tiendas. Fue un trabajo, estudié mucho para ver cómo era la fabricación, el diseño, toda la edición y me lancé. Creo que esa es la parte más difícil de todos los que tienen ideas, el lanzarse.

Empecé con el “1812″, en el 2019 y recién salió en el 2020-2021 en Argentina. El segundo salió en Francia nada más, que es “El secreto de la Torre Eiffel” y que se vende en la boutique oficial del primer piso de la Torre Eiffel. Hasta ahí era, como se dice en Francia, “autoentrepreneur”, que sería en Argentina como emprendedor, pero sin empresa.

Ahora, para “Olympikos” tenía ya distribuidor oficial, lo que quiere decir que lo iban a vender, ya me compraban de antemano unas 5.000 unidades y después ya tenía vendido a diferentes empresas varios juegos más. Ahí decidí crear la empresa DS4 Games, que son las iniciales de mi esposa y mías, tenemos las mismas iniciales. Ahí empezó y ahora estamos con la empresa full.

Los juegos creados por Diego Simonet se consiguen en Argentina y Francia. - Foto: Gentileza

- ¿Qué es lo que distingue a tus juegos en un mercado tan competitivo?

- Si bien hay varios juegos de asociación de imágenes, lo que hace diferente a “Olympikos”, por ejemplo, es que es un juego semi-cooperativo y de rapidez de asociación de imágenes. En realidad, todos los juegos de asociación de imágenes son, por lo general, competitivos o cooperativos, y en este es semi-cooperativo, es decir, hay un jugador que para poder ganar puntos o medallas tiene que ayudar a los demás. Y también está esto de la velocidad, donde hay que pensar rápido, pero bien, para poder ganar medallas. Tiene eso de lo que tienen los atletas al mismo tiempo.

A mí siempre me gustó la historia y mis otros dos juegos tienen mucha información donde te interesa el tema y, por ejemplo, en “1812″ vas a descubrir personajes típicos de la época, comidas de la época, monumentos históricos. Además tiene algo de enseñanza. Lo mismo en “El secreto de la Torre Eiffel”, pero de París en 1900. Y en el juego de los Juegos Olímpicos hay un folleto adentro donde explica cada deporte y hay anécdotas, es recontra interesante. Y como que quiero que mis juegos tengan algo educativo.

- ¿Cómo es la comercialización de estos juegos? ¿Dónde se consiguen?

- La diferencia entre “Olympikos” y los otros dos juegos fue que “Olympikos” ya en el prototipo había una distribuidora que estaba muy interesada, la distribuidora número uno en Francia, que se llama Black Rock Games, que le copó mucho el juego y eso es lo que me motivó a fabricarlo y a editarlo y seguir para adelante. Mientras estábamos editándolo, también hablé con ToyCo para que el juego no se venda solo en Europa, sino que también llegue a Argentina y también les encantó y ellos lo fabricaron en Argentina. Ya está en venta en todas las tiendas y todas las jugueterías del país.

Lo que tiene “Olympikos” es que es muy bien recibido por la gente de los que juegan mucho juegos de mesa, porque no hay muchos juegos de deportes y está muy bueno para aquellos que no están acostumbrados a jugar juegos de mesa, ya que tiene la temática deportiva y donde no necesitas saber para jugar a este juego. Al ser asociación de imágenes no hay preguntas, no hay texto en el juego, así que es más que nada asociación de imágenes, interpretación de ideas de cada jugador. Es muy bien recibido por todo el mundo y es un juego sencillo donde no hay muchas reglas, no hay texto y solo hay que tener ganas de sentarse en una mesa y aprender un juego nuevo.

Diego "Chino" Simonet, capitán de Los Gladiadore. Foto: Prensa CAH

- ¿Hay algún acuerdo para que esté presente en la Villa Olímpica?

- En la Villa Olímpica voy a tener reunión con el Comité Olímpico para que este juego sea oficial para los próximos Juegos Olímpicos. Pero sí la Delegación Argentina va a tener a disposición los juegos de “Olympikos” y ya estamos en tratativas para eso.

Porque la idea es que hay mucho tiempo libre y, por lo general, los equipos competimos día por medio y en ese día libre está bueno descontracturar y estar en el lobby del edificio de Argentina, poder encontrarse con otros atletas y compartir un momento. Y qué mejor con la excusa de un juego, ¿no?

- ¿Cómo combinas esa faceta de empresario y la de deportista profesional?

- Está bueno porque tenemos mucho tiempo libre, mucho tiempo de viajes y aprovecho ese tiempo muerto. En vez de estar con el celular o viendo una película o una serie, me gusta sentarme y trabajar. Es ahí más que nada que aprovecho el tiempo para trabajar.

De paso te cuento que también estoy por sacar una aplicación, a fin de año va a salir una aplicación que se llama iDisko. (NdR: se trata de “un boliche en tu casa”, que permitirá conocer gente como si se tuviera la experiencia de ir a un bar o a un boliche, en cualquier momento y lugar).

El "Chino" Simonet con Olympikos, su última creación. Foto: Gentileza La Voz

El sueño olímpico

A partir del viernes 26 de julio y hasta el domingo 11 de agosto, el deporte mundial se paralizará con el inicio de una nueva edición de los Juegos Olímpicos París 2024. En ese tiempo, Diego Simonet comandará el sueño de la Selección Argentina de Handball, mejor conocidos como “Los Gladiadores”. Se trata de su tercera participación olímpica (se suma a Londres 2012 y Tokio 2020 -se perdió Río 2016 por lesión-) y esta vez llevará la cinta de capitán.

Como sucede en la mayoría de los deportes en el país, el handball es amateur, aun así, la idea del combinado es dar el batacazo contra las grandes potencias que enfrentará en el grupo B: Francia, Dinamarca, Noruega (debut), Hungría y Egipto. “Creo que vamos a hacer una gran gira antes para llegar al mejor nivel y no tener excusa de nada y estar en nuestro mejor momento. Obviamente es un Juego Olímpico y estamos jugando contra los mejores del planeta. Estamos dos escalones o un escalón debajo de los que están en nuestro grupo e intentaremos dar batacazos y soñar con pasar de ronda”, dijo Diego Simonet.

Con algunos jugadores que llegan “con lo justo” a la preparación por estar recuperándose de lesiones, la ilusión argentina está intacta: “Estamos muy bien y muy ilusionados, con ganas de dejar todo para intentar darnos esa chance de pasar de ronda en los Juegos Olímpicos y seguir soñando”.

Los Glafiadores integrarán el Grupo B en París 2024. - Foto: Prensa IHF

