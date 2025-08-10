Desde la Adeaa advierten que el 60% de los asegurados cambió la póliza por una más económica

La Asociación de Aseguradores Argentinos justificó el cambio por una crisis particular que "está ligada a un mercado en retroceso".

Aunque el valor de los automóviles en el mercado, el precio de las pólizas de seguro no deja de aumentar. Al respecto habló el director ejecutivo de la Asociación de Aseguradores Argentinos (Adeaa), Daniel Salazar, quien explicó que el costo del seguro no solo depende del valor del vehículo, sino también de otros factores que se encarecieron notablemente.

Salazar destacó tres factores principales que impulsaron el aumento de las primas: el incremento de los robos, que obligan a las aseguradoras a cubrir más siniestros; el aumento de la litigiosidad y el monto de las indemnizaciones en casos de responsabilidad civil; y la dificultad para conseguir repuestos, cuyos precios subieron más que los de los autos 0km. “Con la prima, con el precio del seguro, lo que se hace es un fondo para pagar siniestros”, mencionó Salazar en Radio Rivadavia.

¿Cómo se calcula el seguro de un auto y qué puedo hacer para ahorrar? Por la crisis, el 60% de los asegurados cambió la póliza por una más económica. Y sumó: “Si a mí me roban un auto de 1 millón de pesos, voy a pagar un millón de pesos como asegurador. Si roban un auto de 10 millones, pagaré 10 millones y así sucesivamente. Ahora, en los casos de responsabilidad civil, cuanto más aumenta la litigiosidad y cuanto más aumentan las sentencias de los casos de responsabilidad civil, tengo que aumentar el seguro”.

Ante este panorama, el director ejecutivo de la Adeaa confirmó que dos compañías importantes, Orbis y La Nueva, atraviesan por una situación crítica. Mientras la primera se encuentra en "etapa de autoliquidación", la segunda está "en la situación de inhibición y prohibición de emitir pólizas".

El especialista también aclaró que esta crisis particular está ligada a un mercado en retroceso, como el de los taxis y los remises, y no a una crisis generalizada en todo el sector. Por último, para hacer frente al aumento de las primas, entre el 50% y 60% de los asegurados optó por contratar coberturas más económicas para reducir costos. Al respecto, Salazar detalló que es "notable la baja de la gente que tenía seguros más altos" y que ahora eligen pólizas más limitadas.