De la "estrella culona" al pistacho: Mercado Libre revela las tendencias de búsqueda de los argentinos en 2025

El consumo en Argentina durante 2025 no solo se limitó a la satisfacción de necesidades básicas, sino que funcionó como un espejo de los fenómenos culturales y virales que atravesaron el año. Según el reciente informe MELI Trends , elaborado por Mercado Libre , las búsquedas de los usuarios estuvieron marcadas por una mezcla ecléctica que incluyó desde la fascinación por el K-Pop hasta descubrimientos científicos de las profundidades marinas.

La música y las pantallas dictaron gran parte de la agenda comercial. El fenómeno del K-Pop lideró las tendencias con más de 15,7 millones de búsquedas , impulsadas en gran medida por estrenos como Demon Hunters.

Esta pasión se trasladó también a la moda de los "looks de recital", donde el interés por las lentejuelas, los brillos y los pilusos se disparó ante la llegada de grandes artistas internacionales y locales.

Asimismo, el éxito de adaptaciones audiovisuales revitalizó el mercado editorial. Obras clásicas y contemporáneas como El Eternauta , Frankenstein y El verano en que me enamoré experimentaron un nuevo auge de ventas tras su paso por el cine y las series de streaming.

Uno de los datos más sorprendentes del informe fue el impacto de la expedición del CONICET al fondo del mar. La transmisión de este evento científico generó curiosidad masiva por la denominada "estrella culona" , término que acumuló casi 44 mil búsquedas. Este interés por lo desconocido también motivó un incremento en la demanda de telescopios, microscopios y juegos de ciencia .

En el ámbito tecnológico, se registraron más de 1.000 millones de búsquedas. Entre los productos más destacados figuraron el Starlink Mini y las sillas gamer, demostrando que los dispositivos son hoy una extensión de los hábitos y estilos de vida de los argentinos.

La gastronomía no se quedó atrás, influenciada fuertemente por las redes sociales. Ingredientes como el pistacho, la flor de Jamaica y el "chocolate tipo Dubai" se volvieron virales, provocando picos de demanda en la plataforma.

Sin embargo, a pesar de las tendencias internacionales, la identidad local se mantuvo inalterable. El mate lideró el podio nacional con más de 107 millones de búsquedas, escoltado por la yerba tradicional y gourmet, además de otros símbolos como alfajores y banderas.

Adrián Ecker, Country Manager de Mercado Libre en Argentina, explicó que estos datos confirman que el consumo está intrínsecamente vinculado a experiencias y fenómenos culturales. Según el ejecutivo, la plataforma se ha consolidado como el espacio preferido para encontrar productos que capturan la esencia del momento, ofreciendo una experiencia de compra rápida y variada.

El informe MELI Trends 2025 reafirma que, en el ecosistema digital actual, lo que sucede en la conversación social de los argentinos encuentra su correlato inmediato en las góndolas virtuales de Mercado Libre.