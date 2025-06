Cuota Simple: CAME asegura que continuará

Ante la inminente finalización del programa Cuota Simple el próximo 30 de junio, y con el objetivo de asegurar una herramienta de financiación accesible para las pequeñas y medianas empresas ( pymes ) de todo el país, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa ( CAME ) ha impulsado, junto a la empresa Payway, el lanzamiento de "Cuotas Mipyme". Este nuevo sistema estará operativo a partir del 1° de julio.

De este modo, ofrecerá opciones de 3 o 6 cuotas con tasas promocionales, abarcará los mismos rubros que el programa Cuota Simple e, inclusive, incorporará productos importados. Un aspecto clave es que las cuotas no tendrán un tope de financiación. Ricardo Diab, presidente de CAME, destacó la importancia de esta herramienta: "Es fundamental para el pequeño y mediano comerciante contar con financiamiento en cuotas con baja carga de intereses para ganar competitividad frente a las promociones y las ofertas de las grandes superficies. Continuarán las cuotas para los comercios minoristas pymes de todo el país".

Rubros incluidos

Con "Cuotas mipyme", CAME y Payway reafirman su compromiso con el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, ofreciéndoles una herramienta vital para mantener e impulsar el dinamismo comercial en el escenario económico actual. Así, los comercios que ya operan con Cuota Simple con Payway accederán automáticamente al programa Cuotas Mipyme y tendrán las mismas opciones de financiación (13 para 3 cuotas y 16 para 6 cuotas). Los negocios de Payway que no están adheridos a Cuota Simple podrán hacerlo ingresando en Mi Payway (https://mi.payway.com.ar) y elegir Cuotas Mipyme. Por último, aquellos comercios no adheridos a Payway deberán ingresar en https://mi.payway.com.ar, sumarse a Payway y luego adherirse a Cuotas Mipyme.