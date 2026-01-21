Comer en Marius Degustare , uno de los restaurantes más icónicos de Río de Janeiro, es una experiencia que combina buffet premium , carnes y mariscos al grill y una ambientación que apunta al impacto visual. En el verano 2026, el precio del almuerzo y, sobre todo, de las bebidas, genera sorpresa entre los turistas argentinos.

Después de los 70: ni caminatas ni gimnasio, este patrón de ejercicio puede mejorar significativamente su esperanza de vida

Las personas con mayor nivel educativo tienden a nacer en estos meses, según investigaciones

El formato principal del restaurante es el menú degustación libre , válido tanto para almuerzo como para cena.

Bebidas, postres y 13% de servicio se pagan aparte.

Cuánto sale un almuerzo en 'Marius Degustare' de Río de Janeiro en este verano 2026 (1)

Acceso al buffet de platos fríos y calientes

Incluye carnes especiales y pescados o mariscos al grill

La carta incluye una amplia selección de vinos portugueses , con precios que arrancan en un nivel alto para el promedio argentino.

Cuánto sale un almuerzo en 'Marius Degustare' de Río de Janeiro en este verano 2026 (4)

Quinta da Alorna Reserva 2021 – R$ 200 → $57.500 ARS

Flor de Crasto 2021 – R$ 204 → $58.700 ARS

Bojador 2022 – R$ 210 → $60.400 ARS

Esporão Colheita Orgánico 2022 – R$ 210 → $60.400 ARS

Porta 6 2023 – R$ 240 → $69.100 ARS

Conversa 2023 – R$ 270 → $77.700 ARS

Dona Maria 2023 – R$ 300 → $86.300 ARS

Monte dos Perdigões Colheita Sel 2020 – R$ 320 → $92.100 ARS

Crasto 2023 – R$ 320 → $92.100 ARS

Vallado 2018 – R$ 346 → $99.500 ARS

Crasto Superior 2023 – R$ 360 → $103.600 ARS

Carm Vinhas Velhas 2015 – R$ 380 → $109.300 ARS

Quinta de Cidrô 2021 / Cartuxa Colheita 2022 / Manoella 2023 – R$ 390 → $112.200 ARS

En la práctica, una botella de vino cuesta lo mismo o más que un menú completo en muchos restaurantes argentinos.

Cuánto sale un almuerzo en 'Marius Degustare' de Río de Janeiro en este verano 2026 (2)

Cuánto puede costar la cuenta final

Un almuerzo típico para una persona incluye:

Degustación: $123.700

Una botella de vino media: $80.000 a $100.000

Servicio (13%): adicional

Cuenta final estimada:

Entre $210.000 y $240.000 por persona, según el vino elegido.

Qué dicen los comensales

Las opiniones en Tripadvisor son claras: