21 de enero de 2026 - 12:00

Cuánto sale un almuerzo en 'Marius Degustare' de Río de Janeiro en este verano 2026

El menú degustación cuesta R$ 430 y los vinos parten desde R$ 200: cuánto se paga en pesos argentinos hoy.

Cuánto sale un almuerzo en Marius Degustare de Río de Janeiro en este verano 2026 (3)
Por Andrés Aguilera

Comer en Marius Degustare, uno de los restaurantes más icónicos de Río de Janeiro, es una experiencia que combina buffet premium, carnes y mariscos al grill y una ambientación que apunta al impacto visual. En el verano 2026, el precio del almuerzo y, sobre todo, de las bebidas, genera sorpresa entre los turistas argentinos.

Precio del menú degustación

El formato principal del restaurante es el menú degustación libre, válido tanto para almuerzo como para cena.

  • Degustación: R$ 430 por persona

  • Incluye carnes especiales y pescados o mariscos al grill

  • Acceso al buffet de platos fríos y calientes

Cuánto sale un almuerzo en 'Marius Degustare' de Río de Janeiro en este verano 2026 (1)

Conversión a pesos argentinos (Real blue hoy: $287,75):

  • R$ 430 ≈ $123.700 argentinos

Bebidas, postres y 13% de servicio se pagan aparte.

Cuánto sale un almuerzo en 'Marius Degustare' de Río de Janeiro en este verano 2026 (4)

Cuánto cuestan los vinos en Marius Degustare

La carta incluye una amplia selección de vinos portugueses, con precios que arrancan en un nivel alto para el promedio argentino.

Precios destacados (por botella):

  • Quinta da Alorna Reserva 2021 – R$ 200 → $57.500 ARS

  • Flor de Crasto 2021 – R$ 204 → $58.700 ARS

  • Bojador 2022 – R$ 210 → $60.400 ARS

  • Esporão Colheita Orgánico 2022 – R$ 210 → $60.400 ARS

  • Porta 6 2023 – R$ 240 → $69.100 ARS

  • Conversa 2023 – R$ 270 → $77.700 ARS

  • Dona Maria 2023 – R$ 300 → $86.300 ARS

  • Monte dos Perdigões Colheita Sel 2020 – R$ 320 → $92.100 ARS

  • Crasto 2023 – R$ 320 → $92.100 ARS

  • Vallado 2018 – R$ 346 → $99.500 ARS

  • Crasto Superior 2023 – R$ 360 → $103.600 ARS

  • Carm Vinhas Velhas 2015 – R$ 380 → $109.300 ARS

  • Quinta de Cidrô 2021 / Cartuxa Colheita 2022 / Manoella 2023 – R$ 390 → $112.200 ARS

En la práctica, una botella de vino cuesta lo mismo o más que un menú completo en muchos restaurantes argentinos.

Cuánto sale un almuerzo en 'Marius Degustare' de Río de Janeiro en este verano 2026 (2)

Cuánto puede costar la cuenta final

Un almuerzo típico para una persona incluye:

  • Degustación: $123.700

  • Una botella de vino media: $80.000 a $100.000

  • Servicio (13%): adicional

Cuenta final estimada:

Entre $210.000 y $240.000 por persona, según el vino elegido.

Qué dicen los comensales

Las opiniones en Tripadvisor son claras:

  • Muchos destacan la experiencia, el servicio y la ambientación

  • Otros remarcan que el precio es muy elevado, incluso para estándares turísticos

  • Coinciden en que no es una salida cotidiana, sino una experiencia puntual

