Comer en
Marius Degustare, uno de los restaurantes más icónicos de Río de Janeiro, es una experiencia que combina buffet premium, carnes y mariscos al grill y una ambientación que apunta al impacto visual. En el verano 2026, el y, sobre todo, de las bebidas, genera sorpresa entre los turistas argentinos. precio del almuerzo
Precio del menú degustación
El formato principal del restaurante es el
menú degustación libre, válido tanto para almuerzo como para cena.
Degustación: R$ 430 por persona
Incluye carnes especiales y pescados o mariscos al grill
Acceso al buffet de platos fríos y calientes
Cuánto sale un almuerzo en 'Marius Degustare' de Río de Janeiro en este verano 2026 (1)
Conversión a pesos argentinos (Real blue hoy: $287,75):
Bebidas, postres y
13% de servicio se pagan aparte.
Cuánto sale un almuerzo en 'Marius Degustare' de Río de Janeiro en este verano 2026 (4)
Cuánto cuestan los vinos en Marius Degustare
La carta incluye una amplia selección de
vinos portugueses, con precios que arrancan en un nivel alto para el promedio argentino.
Precios destacados (por botella):
Quinta da Alorna Reserva 2021 – R$ 200 → $57.500 ARS
Flor de Crasto 2021 – R$ 204 → $58.700 ARS
Bojador 2022 – R$ 210 → $60.400 ARS
Esporão Colheita Orgánico 2022 – R$ 210 → $60.400 ARS
Porta 6 2023 – R$ 240 → $69.100 ARS
Conversa 2023 – R$ 270 → $77.700 ARS
Dona Maria 2023 – R$ 300 → $86.300 ARS
Monte dos Perdigões Colheita Sel 2020 – R$ 320 → $92.100 ARS
Crasto 2023 – R$ 320 → $92.100 ARS
Vallado 2018 – R$ 346 → $99.500 ARS
Crasto Superior 2023 – R$ 360 → $103.600 ARS
Carm Vinhas Velhas 2015 – R$ 380 → $109.300 ARS
Quinta de Cidrô 2021 / Cartuxa Colheita 2022 / Manoella 2023 – R$ 390 → $112.200 ARS
En la práctica,
una botella de vino cuesta lo mismo o más que un menú completo en muchos restaurantes argentinos.
Cuánto sale un almuerzo en 'Marius Degustare' de Río de Janeiro en este verano 2026 (2)
Cuánto puede costar la cuenta final
Un almuerzo típico para una persona incluye:
Cuenta final estimada:
Entre $210.000 y $240.000 por persona, según el vino elegido. Qué dicen los comensales
Las opiniones en Tripadvisor son claras:
Muchos destacan la
experiencia, el servicio y la ambientación
Otros remarcan que el precio es
muy elevado, incluso para estándares turísticos
Coinciden en que
no es una salida cotidiana, sino una experiencia puntual